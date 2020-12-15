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https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589257506.html
Глава Забайкалья рассказал о медцентре, где пациент умер в очереди на КТ
Глава Забайкалья рассказал о медцентре, где пациент умер в очереди на КТ
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что случай в медцентре Читы, где в ноябре в очереди на КТ умер пациент, ужасен, результат проверки... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:29
2020-12-15T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр осипов
здоровье - общество
забайкальский край
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что случай в медцентре Читы, где в ноябре в очереди на КТ умер пациент, ужасен, результат проверки станет известен всем.В ноябре в клиническом медицинском центре в Чите, на базе которого была открыта моноклиника для лечения больных коронавирусом, скончался мужчина в очереди на КТ-исследование. Минздрав региона организовал проверку по данному факту, а министр здравоохранения освободила от должности главврача медцентра за некачественную организацию работы в период пандемии коронавируса."Это ужасный случай, все обстоятельства которого нужно детально установить. Но я хочу, чтобы оценку этой ситуации дали профессионалы, уполномоченные органы. Сейчас по этому факту идет проверка. Я надеюсь, что в ближайшее время ее результат станет всем известен", - сказал Осипов в интервью РИА Новости.По словам главы региона, сейчас в медцентре назначен исполняющий обязанности главного врача, за прошедшие недели ситуация там "кардинально поменялась"."Введено 50 линий для "горячей линии" по коронавирусу, когда раньше их было только десять. Раньше не было даже элементарной маршрутизации - коронавирусные больные ходили по общим коридорам, поэтому масса заражений происходила именно внутри поликлиник. Сейчас такого нет. Сегодня мы делаем КТ в течение 24 часов", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Александра Осипова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201214/posetiteli-1589112110.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр осипов, здоровье - общество, забайкальский край, чита

Глава Забайкалья рассказал о медцентре, где пациент умер в очереди на КТ

09:29 15.12.2020 (обновлено: 10:38 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Яков АндреевОбластная клиническая больница (ОКБ)
Областная клиническая больница (ОКБ) - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что случай в медцентре Читы, где в ноябре в очереди на КТ умер пациент, ужасен, результат проверки станет известен всем.
В ноябре в клиническом медицинском центре в Чите, на базе которого была открыта моноклиника для лечения больных коронавирусом, скончался мужчина в очереди на КТ-исследование. Минздрав региона организовал проверку по данному факту, а министр здравоохранения освободила от должности главврача медцентра за некачественную организацию работы в период пандемии коронавируса.
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"Это ужасный случай, все обстоятельства которого нужно детально установить. Но я хочу, чтобы оценку этой ситуации дали профессионалы, уполномоченные органы. Сейчас по этому факту идет проверка. Я надеюсь, что в ближайшее время ее результат станет всем известен", - сказал Осипов в интервью РИА Новости.
По словам главы региона, сейчас в медцентре назначен исполняющий обязанности главного врача, за прошедшие недели ситуация там "кардинально поменялась".
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"Введено 50 линий для "горячей линии" по коронавирусу, когда раньше их было только десять. Раньше не было даже элементарной маршрутизации - коронавирусные больные ходили по общим коридорам, поэтому масса заражений происходила именно внутри поликлиник. Сейчас такого нет. Сегодня мы делаем КТ в течение 24 часов", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Читайте полный текст интервью Александра Осипова >>
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ОсиповЗдоровье - ОбществоЗабайкальский крайЧита
 
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