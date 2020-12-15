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Настоятель храма в Челябинске умер от последствий COVID-19
Настоятель храма в Челябинске умер от последствий COVID-19
Настоятель храма Всех Святых в Челябинске Александр Погудин скончался от последствий новой коронавирусной инфекции, сообщает во вторник пресс-служба Челябинской РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:21
2020-12-15T09:21
2020-12-15T09:21
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек – РИА Новости. Настоятель храма Всех Святых в Челябинске Александр Погудин скончался от последствий новой коронавирусной инфекции, сообщает во вторник пресс-служба Челябинской епархии."Просим молитв об упокоении иерея Александра Погудина, настоятеля храма Всех Святых. Батюшка долго боролся с последствиями коронавируса. Ушел сегодня ночью", - говорится в сообщении епархии в соцсети "ВКонтакте".По данным пресс-службы Минздрава региона, на утро 14 декабря в регионе подтверждены 30 855 случаев заболевания COVID-19 (плюс 305 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники - 1 человек). За прошедшие сутки выписаны 12 человек, всего 19 501 пациент выздоровел и выписан из больницы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, челябинск