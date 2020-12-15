Огород на Марсе, джедаи и бешеный енот. Космос и фантастика в кино
Космос всегда манил человека. Одна из первых лент в истории кино — "Путешествие на Луну" (1902 год). Режиссер Жорж Мельес вдохновлялся романами Герберта Уэллса и Жюля Верна.
Космической капсулой выстрелили из огромной пушки — прямо в Луну. Причем у спутника Земли было лицо. Концепция весьма в духе Жюля Верна, как и способ путешествия обратно на Землю. Чтобы вернуться домой, астронавты просто столкнули снаряд с края Луны.
Космос всегда манил человека. Одна из первых лент в истории кино — "Путешествие на Луну" (1902 год). Режиссер Жорж Мельес вдохновлялся романами Герберта Уэллса и Жюля Верна.
Космической капсулой выстрелили из огромной пушки — прямо в Луну. Причем у спутника Земли было лицо. Концепция весьма в духе Жюля Верна, как и способ путешествия обратно на Землю. Чтобы вернуться домой, астронавты просто столкнули снаряд с края Луны.
"Научные сведения о планете Венера скудны и противоречивы. Лишь фантазия способна заглянуть в неоткрытый мир" — с этой фразы начинается советский фильм "Планета бурь" 1961 года.
Это картина о первой советско-американской экспедиции на Венеру. Астронавтов там встретили динозавры. Смотреть стоит хотя бы ради птеродактиля и тираннозавра.
В картине использовали уникальные для того времени технологии комбинированной съемки, когда на экране показывают несколько изображений, созданных независимо друг от друга. К тому же привлекали научных консультантов. Получилось жутко и интересно.
"Научные сведения о планете Венера скудны и противоречивы. Лишь фантазия способна заглянуть в неоткрытый мир" — с этой фразы начинается советский фильм "Планета бурь" 1961 года.
Это картина о первой советско-американской экспедиции на Венеру. Астронавтов там встретили динозавры. Смотреть стоит хотя бы ради птеродактиля и тираннозавра.
В картине использовали уникальные для того времени технологии комбинированной съемки, когда на экране показывают несколько изображений, созданных независимо друг от друга. К тому же привлекали научных консультантов. Получилось жутко и интересно.
Кинематографический прорыв, который совершил фильм "2001 год: Космическая одиссея" (1968 год) Стенли Кубрика, можно сравнить, наверное, с полетом на Луну. Недаром режиссер во время съемок консультировался со специалистами НАСА.
Картина о том, как экипаж из астронавтов и суперразумного компьютера летит к Юпитеру, задает больше вопросов, чем отвечает на них. Максимум визуального и минимум диалогов.
Корабли старались сделать очень реалистичными, а над спецэффектами Кубрик работал почти два года. Режиссер шел на разные ухищрения: для имитации лунной поверхности перемыл и перекрасил несколько тонн песка, а вместо системы контроля движения (которую еще не придумали) создал прототип, технологию множественной экспозиции.
В итоге картину включили в Национальный реестр фильмов США, а также ее считают одной из лучших научно-фантастических лент в истории Голливуда.
Кинематографический прорыв, который совершил фильм "2001 год: Космическая одиссея" (1968 год) Стенли Кубрика, можно сравнить, наверное, с полетом на Луну. Недаром режиссер во время съемок консультировался со специалистами НАСА.
Картина о том, как экипаж из астронавтов и суперразумного компьютера летит к Юпитеру, задает больше вопросов, чем отвечает на них. Максимум визуального и минимум диалогов.
Корабли старались сделать очень реалистичными, а над спецэффектами Кубрик работал почти два года. Режиссер шел на разные ухищрения: для имитации лунной поверхности перемыл и перекрасил несколько тонн песка, а вместо системы контроля движения (которую еще не придумали) создал прототип, технологию множественной экспозиции.
В итоге картину включили в Национальный реестр фильмов США, а также ее считают одной из лучших научно-фантастических лент в истории Голливуда.
Еще один классический и культовый фильм — "Солярис" (1972 год) Андрея Тарковского, получивший Гран-при Каннского кинофестиваля.
Таинственную планету Солярис люди изучают давно, но без особых успехов. Туда прибывает психолог Крис Кельвин. Он должен закрыть научную станцию, но сталкивается со сверхъестественным.
Картину снимали в Японии, Звенигороде и павильонах. Особое удовольствие — находить в фильме отсылки к произведениям искусства, книгам и философским трактатам разных эпох.
Еще один классический и культовый фильм — "Солярис" (1972 год) Андрея Тарковского, получивший Гран-при Каннского кинофестиваля.
Таинственную планету Солярис люди изучают давно, но без особых успехов. Туда прибывает психолог Крис Кельвин. Он должен закрыть научную станцию, но сталкивается со сверхъестественным.
Картину снимали в Японии, Звенигороде и павильонах. Особое удовольствие — находить в фильме отсылки к произведениям искусства, книгам и философским трактатам разных эпох.
"Тайна третьей планеты" (1983 год) — экранизация книги Кира Булычева. Космические приключения Алисы, ее папы-профессора и капитана Зеленого, а еще добродушного Громозеки и птицы Говоруна — один из самых популярных советских мультфильмов.
Кстати, он выходил в США, и главные роли озвучили Кирстен Данст и Джеймс Белуши.
"Тайна третьей планеты" (1983 год) — экранизация книги Кира Булычева. Космические приключения Алисы, ее папы-профессора и капитана Зеленого, а еще добродушного Громозеки и птицы Говоруна — один из самых популярных советских мультфильмов.
Кстати, он выходил в США, и главные роли озвучили Кирстен Данст и Джеймс Белуши.
В кино люди летают не только на планеты, но еще и на астероиды. Как в "Армагеддоне" 1998 года.
Майкл Бэй после этой ленты утвердился как один из самых главных режиссеров в жанре эпичных голливудских картин и коммерческих блокбастеров. Здесь ставку делали не на научную точность и законы физики, а на визуальные эффекты и экшен.
На астероид, который угрожает Земле, отправляют буровиков-взрывателей (Брюса Уиллиса, Бена Аффлека, Стива Бушеми). Их борьба со стихией выглядит немного пафосно, но зато очень захватывающе!
В кино люди летают не только на планеты, но еще и на астероиды. Как в "Армагеддоне" 1998 года.
Майкл Бэй после этой ленты утвердился как один из самых главных режиссеров в жанре эпичных голливудских картин и коммерческих блокбастеров. Здесь ставку делали не на научную точность и законы физики, а на визуальные эффекты и экшен.
На астероид, который угрожает Земле, отправляют буровиков-взрывателей (Брюса Уиллиса, Бена Аффлека, Стива Бушеми). Их борьба со стихией выглядит немного пафосно, но зато очень захватывающе!
Кристофер Нолан создал эпическое полотно: в "Интерстелларе" (2014 год) сначала говорят о физике, а потом заставляют зрителя восхищаться красотами далекого космоса.
Нолан рассуждает на свою любимую тему — о времени. Фильм рассказывает об исследователях, которые должны найти новую пригодную для жизни планету, используя пространственно-временной тоннель.
Это редкий случай, когда масштабная история довольно доступно излагает теорию относительности, кротовых нор и черных дыр.
Уже то, что некоторые научные журналы советовали показывать школьникам эту картину на занятиях по физике, говорит о многом.
Кристофер Нолан создал эпическое полотно: в "Интерстелларе" (2014 год) сначала говорят о физике, а потом заставляют зрителя восхищаться красотами далекого космоса.
Нолан рассуждает на свою любимую тему — о времени. Фильм рассказывает об исследователях, которые должны найти новую пригодную для жизни планету, используя пространственно-временной тоннель.
Это редкий случай, когда масштабная история довольно доступно излагает теорию относительности, кротовых нор и черных дыр.
Уже то, что некоторые научные журналы советовали показывать школьникам эту картину на занятиях по физике, говорит о многом.
В космосе без юмора никуда — это подтвердили "Стражи галактики" (2014 год).
История гуманоидных преступников (Крис Прэтт, Дейв Батиста и Зои Салдана), говорящего енота (Бредли Купер) и дерева (Вин Дизель), которые охраняют мир, основана на комиксах Marvel. Это не про науку, а про спецэффекты и безбашенность.
Здесь настоящая вселенная с выдуманными планетами, космическими перемещениями на космолетах в стиле стимпанк, вымышленными существами. На экране смешно шутят и лихо используют треки 1970-х годов.
В космосе без юмора никуда — это подтвердили "Стражи галактики" (2014 год).
История гуманоидных преступников (Крис Прэтт, Дейв Батиста и Зои Салдана), говорящего енота (Бредли Купер) и дерева (Вин Дизель), которые охраняют мир, основана на комиксах Marvel. Это не про науку, а про спецэффекты и безбашенность.
Здесь настоящая вселенная с выдуманными планетами, космическими перемещениями на космолетах в стиле стимпанк, вымышленными существами. На экране смешно шутят и лихо используют треки 1970-х годов.
Иногда из фильмов получается "инструкция по применению". Например, Ридли Скотт в картине "Марсианин" (2015 год) рассказал, как выращивать картофель на Красной планете.
По сюжету во время эвакуации экспедиции с Марса случайно забывают инженера Марка (Мэтт Дэймон). Он должен выживать в одиночку и ждать, когда за ним вернутся коллеги.
Ридли Скотт старался не очень вольно обращаться с наукой и сделал фильм познавательным и интересным. Со спецэффектами пришлось фантазировать: Марс снимали в пустыне в Иордании, а потом с помощью графики меняли цвет неба с ярко-голубого на коричневатый. А эффект пониженной гравитации создавали немного замедленной съемкой.
Иногда из фильмов получается "инструкция по применению". Например, Ридли Скотт в картине "Марсианин" (2015 год) рассказал, как выращивать картофель на Красной планете.
По сюжету во время эвакуации экспедиции с Марса случайно забывают инженера Марка (Мэтт Дэймон). Он должен выживать в одиночку и ждать, когда за ним вернутся коллеги.
Ридли Скотт старался не очень вольно обращаться с наукой и сделал фильм познавательным и интересным. Со спецэффектами пришлось фантазировать: Марс снимали в пустыне в Иордании, а потом с помощью графики меняли цвет неба с ярко-голубого на коричневатый. А эффект пониженной гравитации создавали немного замедленной съемкой.
Одна из самых известных космических саг — "Звездные войны" — вот уже больше 40 лет восхищает ценителей кино и любителей научной фантастики.
С первого (по времени выхода) фильма, "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977 год), поклонники франшизы следят за приключениями Скайуокеров, Хана Соло, Рэй и их друзей.
Кроме драматической линии и философской, здесь особое место у спецэффектов. А список придуманных планет, на которых происходит действие, займет не одну страницу. Это огромный мир со множеством деталей.
Чтобы разобраться в нем, потребуется время, но зато вы поймете многочисленные отсылки к саге, которые встречаются буквально везде: от книг до фильмов и компьютерных игр.
Одна из самых известных космических саг — "Звездные войны" — вот уже больше 40 лет восхищает ценителей кино и любителей научной фантастики.
С первого (по времени выхода) фильма, "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977 год), поклонники франшизы следят за приключениями Скайуокеров, Хана Соло, Рэй и их друзей.
Кроме драматической линии и философской, здесь особое место у спецэффектов. А список придуманных планет, на которых происходит действие, займет не одну страницу. Это огромный мир со множеством деталей.
Чтобы разобраться в нем, потребуется время, но зато вы поймете многочисленные отсылки к саге, которые встречаются буквально везде: от книг до фильмов и компьютерных игр.