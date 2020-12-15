Огород на Марсе, джедаи и бешеный енот. Космос и фантастика в кино

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Космос всегда манил человека. Одна из первых лент в истории кино — "Путешествие на Луну" (1902 год). Режиссер Жорж Мельес вдохновлялся романами Герберта Уэллса и Жюля Верна.

Космической капсулой выстрелили из огромной пушки — прямо в Луну. Причем у спутника Земли было лицо. Концепция весьма в духе Жюля Верна, как и способ путешествия обратно на Землю. Чтобы вернуться домой, астронавты просто столкнули снаряд с края Луны.