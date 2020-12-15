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https://ria.ru/20201215/kino-1589191163.html
Огород на Марсе, джедаи и бешеный енот. Космос и фантастика в кино
Огород на Марсе, джедаи и бешеный енот. Космос и фантастика в кино
Ровно полвека назад, в 1970-м, на Венере совершил посадку советский космический беспилотный аппарат "Венера-7". Пилотируемые экспедиции только планируют, и... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:00
2020-12-15T08:07
космос
венера
знаменитости
крис прэтт
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зои салдана
брэдли купер
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Ровно полвека назад, в 1970-м, на Венере совершил посадку советский космический беспилотный аппарат "Венера-7". Пилотируемые экспедиции только планируют, и человечество продолжает мечтать о внеземных цивилизациях и межгалактических приключениях. Знаковые фильмы о полетах к другим мирам — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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космос, венера, знаменитости, крис прэтт, вин дизель (марк синклер винсент), зои салдана, брэдли купер, стэнли кубрик, бен аффлек, андрей тарковский, брюс уиллис, кино и сериалы, ридли скотт, жорж мельес, фото, кирстен данст

Огород на Марсе, джедаи и бешеный енот. Космос и фантастика в кино

08:00 15.12.2020 (обновлено: 08:07 15.12.2020)
 
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Ровно полвека назад, в 1970-м, на Венере совершил посадку советский космический беспилотный аппарат "Венера-7". Пилотируемые экспедиции только планируют, и человечество продолжает мечтать о внеземных цивилизациях и межгалактических приключениях. Знаковые фильмы о полетах к другим мирам — в материале РИА Новости.
© AP Photo

Космос всегда манил человека. Одна из первых лент в истории кино — "Путешествие на Луну" (1902 год). Режиссер Жорж Мельес вдохновлялся романами Герберта Уэллса и Жюля Верна.

Космической капсулой выстрелили из огромной пушки — прямо в Луну. Причем у спутника Земли было лицо. Концепция весьма в духе Жюля Верна, как и способ путешествия обратно на Землю. Чтобы вернуться домой, астронавты просто столкнули снаряд с края Луны.

Кадр из фильма Путешествие на Луну
1 из 10

Космос всегда манил человека. Одна из первых лент в истории кино — "Путешествие на Луну" (1902 год). Режиссер Жорж Мельес вдохновлялся романами Герберта Уэллса и Жюля Верна.

Космической капсулой выстрелили из огромной пушки — прямо в Луну. Причем у спутника Земли было лицо. Концепция весьма в духе Жюля Верна, как и способ путешествия обратно на Землю. Чтобы вернуться домой, астронавты просто столкнули снаряд с края Луны.

© AP Photo
© РИА Новости / В. Шияновский

"Научные сведения о планете Венера скудны и противоречивы. Лишь фантазия способна заглянуть в неоткрытый мир" — с этой фразы начинается советский фильм "Планета бурь" 1961 года.

Это картина о первой советско-американской экспедиции на Венеру. Астронавтов там встретили динозавры. Смотреть стоит хотя бы ради птеродактиля и тираннозавра.

В картине использовали уникальные для того времени технологии комбинированной съемки, когда на экране показывают несколько изображений, созданных независимо друг от друга. К тому же привлекали научных консультантов. Получилось жутко и интересно.

Кадр из фильма Планета бурь
2 из 10

"Научные сведения о планете Венера скудны и противоречивы. Лишь фантазия способна заглянуть в неоткрытый мир" — с этой фразы начинается советский фильм "Планета бурь" 1961 года.

Это картина о первой советско-американской экспедиции на Венеру. Астронавтов там встретили динозавры. Смотреть стоит хотя бы ради птеродактиля и тираннозавра.

В картине использовали уникальные для того времени технологии комбинированной съемки, когда на экране показывают несколько изображений, созданных независимо друг от друга. К тому же привлекали научных консультантов. Получилось жутко и интересно.

© РИА Новости / В. Шияновский
© Metro-Goldwyn-Mayer, Stanley Kubrick Productions (1968)

Кинематографический прорыв, который совершил фильм "2001 год: Космическая одиссея" (1968 год) Стенли Кубрика, можно сравнить, наверное, с полетом на Луну. Недаром режиссер во время съемок консультировался со специалистами НАСА.

Картина о том, как экипаж из астронавтов и суперразумного компьютера летит к Юпитеру, задает больше вопросов, чем отвечает на них. Максимум визуального и минимум диалогов.

Корабли старались сделать очень реалистичными, а над спецэффектами Кубрик работал почти два года. Режиссер шел на разные ухищрения: для имитации лунной поверхности перемыл и перекрасил несколько тонн песка, а вместо системы контроля движения (которую еще не придумали) создал прототип, технологию множественной экспозиции.

В итоге картину включили в Национальный реестр фильмов США, а также ее считают одной из лучших научно-фантастических лент в истории Голливуда.

Кадр из фильма Космическая одиссея
3 из 10

Кинематографический прорыв, который совершил фильм "2001 год: Космическая одиссея" (1968 год) Стенли Кубрика, можно сравнить, наверное, с полетом на Луну. Недаром режиссер во время съемок консультировался со специалистами НАСА.

Картина о том, как экипаж из астронавтов и суперразумного компьютера летит к Юпитеру, задает больше вопросов, чем отвечает на них. Максимум визуального и минимум диалогов.

Корабли старались сделать очень реалистичными, а над спецэффектами Кубрик работал почти два года. Режиссер шел на разные ухищрения: для имитации лунной поверхности перемыл и перекрасил несколько тонн песка, а вместо системы контроля движения (которую еще не придумали) создал прототип, технологию множественной экспозиции.

В итоге картину включили в Национальный реестр фильмов США, а также ее считают одной из лучших научно-фантастических лент в истории Голливуда.

© Metro-Goldwyn-Mayer, Stanley Kubrick Productions (1968)
© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанк

Еще один классический и культовый фильм — "Солярис" (1972 год) Андрея Тарковского, получивший Гран-при Каннского кинофестиваля.

Таинственную планету Солярис люди изучают давно, но без особых успехов. Туда прибывает психолог Крис Кельвин. Он должен закрыть научную станцию, но сталкивается со сверхъестественным.

Картину снимали в Японии, Звенигороде и павильонах. Особое удовольствие — находить в фильме отсылки к произведениям искусства, книгам и философским трактатам разных эпох.

Кадр из фильма Солярис
4 из 10

Еще один классический и культовый фильм — "Солярис" (1972 год) Андрея Тарковского, получивший Гран-при Каннского кинофестиваля.

Таинственную планету Солярис люди изучают давно, но без особых успехов. Туда прибывает психолог Крис Кельвин. Он должен закрыть научную станцию, но сталкивается со сверхъестественным.

Картину снимали в Японии, Звенигороде и павильонах. Особое удовольствие — находить в фильме отсылки к произведениям искусства, книгам и философским трактатам разных эпох.

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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© Союзмультфильм (1981)

"Тайна третьей планеты" (1983 год) — экранизация книги Кира Булычева. Космические приключения Алисы, ее папы-профессора и капитана Зеленого, а еще добродушного Громозеки и птицы Говоруна — один из самых популярных советских мультфильмов.

Кстати, он выходил в США, и главные роли озвучили Кирстен Данст и Джеймс Белуши.

Кадр из мультфильма Тайна третьей планеты
5 из 10

"Тайна третьей планеты" (1983 год) — экранизация книги Кира Булычева. Космические приключения Алисы, ее папы-профессора и капитана Зеленого, а еще добродушного Громозеки и птицы Говоруна — один из самых популярных советских мультфильмов.

Кстати, он выходил в США, и главные роли озвучили Кирстен Данст и Джеймс Белуши.

© Союзмультфильм (1981)
© Jerry Bruckheimer Films (1998)

В кино люди летают не только на планеты, но еще и на астероиды. Как в "Армагеддоне" 1998 года.

Майкл Бэй после этой ленты утвердился как один из самых главных режиссеров в жанре эпичных голливудских картин и коммерческих блокбастеров. Здесь ставку делали не на научную точность и законы физики, а на визуальные эффекты и экшен.

На астероид, который угрожает Земле, отправляют буровиков-взрывателей (Брюса Уиллиса, Бена Аффлека, Стива Бушеми). Их борьба со стихией выглядит немного пафосно, но зато очень захватывающе!

Кадр их фильма Армагеддон
6 из 10

В кино люди летают не только на планеты, но еще и на астероиды. Как в "Армагеддоне" 1998 года.

Майкл Бэй после этой ленты утвердился как один из самых главных режиссеров в жанре эпичных голливудских картин и коммерческих блокбастеров. Здесь ставку делали не на научную точность и законы физики, а на визуальные эффекты и экшен.

На астероид, который угрожает Земле, отправляют буровиков-взрывателей (Брюса Уиллиса, Бена Аффлека, Стива Бушеми). Их борьба со стихией выглядит немного пафосно, но зато очень захватывающе!

© Jerry Bruckheimer Films (1998)
© Legendary Pictures (2014)

Кристофер Нолан создал эпическое полотно: в "Интерстелларе" (2014 год) сначала говорят о физике, а потом заставляют зрителя восхищаться красотами далекого космоса.

Нолан рассуждает на свою любимую тему — о времени. Фильм рассказывает об исследователях, которые должны найти новую пригодную для жизни планету, используя пространственно-временной тоннель.

Это редкий случай, когда масштабная история довольно доступно излагает теорию относительности, кротовых нор и черных дыр.

Уже то, что некоторые научные журналы советовали показывать школьникам эту картину на занятиях по физике, говорит о многом.

Кадр из фильма Интерстеллар
7 из 10

Кристофер Нолан создал эпическое полотно: в "Интерстелларе" (2014 год) сначала говорят о физике, а потом заставляют зрителя восхищаться красотами далекого космоса.

Нолан рассуждает на свою любимую тему — о времени. Фильм рассказывает об исследователях, которые должны найти новую пригодную для жизни планету, используя пространственно-временной тоннель.

Это редкий случай, когда масштабная история довольно доступно излагает теорию относительности, кротовых нор и черных дыр.

Уже то, что некоторые научные журналы советовали показывать школьникам эту картину на занятиях по физике, говорит о многом.

© Legendary Pictures (2014)
© Marvel, The Moving Picture Company (2014)

В космосе без юмора никуда — это подтвердили "Стражи галактики" (2014 год).

История гуманоидных преступников (Крис Прэтт, Дейв Батиста и Зои Салдана), говорящего енота (Бредли Купер) и дерева (Вин Дизель), которые охраняют мир, основана на комиксах Marvel. Это не про науку, а про спецэффекты и безбашенность.

Здесь настоящая вселенная с выдуманными планетами, космическими перемещениями на космолетах в стиле стимпанк, вымышленными существами. На экране смешно шутят и лихо используют треки 1970-х годов.

Кадр из фильма Стражи Галактики
8 из 10

В космосе без юмора никуда — это подтвердили "Стражи галактики" (2014 год).

История гуманоидных преступников (Крис Прэтт, Дейв Батиста и Зои Салдана), говорящего енота (Бредли Купер) и дерева (Вин Дизель), которые охраняют мир, основана на комиксах Marvel. Это не про науку, а про спецэффекты и безбашенность.

Здесь настоящая вселенная с выдуманными планетами, космическими перемещениями на космолетах в стиле стимпанк, вымышленными существами. На экране смешно шутят и лихо используют треки 1970-х годов.

© Marvel, The Moving Picture Company (2014)
© 20th Century Fox Film Corporation (2015)

Иногда из фильмов получается "инструкция по применению". Например, Ридли Скотт в картине "Марсианин" (2015 год) рассказал, как выращивать картофель на Красной планете.

По сюжету во время эвакуации экспедиции с Марса случайно забывают инженера Марка (Мэтт Дэймон). Он должен выживать в одиночку и ждать, когда за ним вернутся коллеги.

Ридли Скотт старался не очень вольно обращаться с наукой и сделал фильм познавательным и интересным. Со спецэффектами пришлось фантазировать: Марс снимали в пустыне в Иордании, а потом с помощью графики меняли цвет неба с ярко-голубого на коричневатый. А эффект пониженной гравитации создавали немного замедленной съемкой.

Кадр из фильма Марсианин
9 из 10

Иногда из фильмов получается "инструкция по применению". Например, Ридли Скотт в картине "Марсианин" (2015 год) рассказал, как выращивать картофель на Красной планете.

По сюжету во время эвакуации экспедиции с Марса случайно забывают инженера Марка (Мэтт Дэймон). Он должен выживать в одиночку и ждать, когда за ним вернутся коллеги.

Ридли Скотт старался не очень вольно обращаться с наукой и сделал фильм познавательным и интересным. Со спецэффектами пришлось фантазировать: Марс снимали в пустыне в Иордании, а потом с помощью графики меняли цвет неба с ярко-голубого на коричневатый. А эффект пониженной гравитации создавали немного замедленной съемкой.

© 20th Century Fox Film Corporation (2015)
© Lucasfilm, Bad Robot Productions (2019)

Одна из самых известных космических саг — "Звездные войны" — вот уже больше 40 лет восхищает ценителей кино и любителей научной фантастики.

С первого (по времени выхода) фильма, "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977 год), поклонники франшизы следят за приключениями Скайуокеров, Хана Соло, Рэй и их друзей.

Кроме драматической линии и философской, здесь особое место у спецэффектов. А список придуманных планет, на которых происходит действие, займет не одну страницу. Это огромный мир со множеством деталей.

Чтобы разобраться в нем, потребуется время, но зато вы поймете многочисленные отсылки к саге, которые встречаются буквально везде: от книг до фильмов и компьютерных игр.

Кадр из фильма Звёздные войны: Скайуокер. Восход
10 из 10

Одна из самых известных космических саг — "Звездные войны" — вот уже больше 40 лет восхищает ценителей кино и любителей научной фантастики.

С первого (по времени выхода) фильма, "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977 год), поклонники франшизы следят за приключениями Скайуокеров, Хана Соло, Рэй и их друзей.

Кроме драматической линии и философской, здесь особое место у спецэффектов. А список придуманных планет, на которых происходит действие, займет не одну страницу. Это огромный мир со множеством деталей.

Чтобы разобраться в нем, потребуется время, но зато вы поймете многочисленные отсылки к саге, которые встречаются буквально везде: от книг до фильмов и компьютерных игр.

© Lucasfilm, Bad Robot Productions (2019)
 
КультураКосмосВенераЗнаменитостиКрис ПрэттВин Дизель (Марк Синклер Винсент)Зои СалданаБрэдли КуперСтэнли КубрикБен АффлекАндрей ТарковскийБрюс УиллисКино и сериалыРидли СкоттЖорж МельесКирстен Данст
 
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