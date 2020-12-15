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Медиавойны
https://ria.ru/20201215/kibershpionazh-1589276726.html
WP: Госдеп стал жертвой "кибершпионажа" со стороны России
WP: Госдеп стал жертвой "кибершпионажа" со стороны России
Госдепартамент США и Национальные институты здравоохранения страны (National Institutes of Health, NIH) оказались в числе американских ведомств, пострадавших от РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:07
2020-12-15T11:07
медиавойны
министерство финансов сша
министерство внутренней безопасности сша
государственный департамент сша
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдепартамент США и Национальные институты здравоохранения страны (National Institutes of Health, NIH) оказались в числе американских ведомств, пострадавших от "кибершпионажа" со стороны России, утверждает газета Washington Post со ссылкой на экспертов.Газета называет это многомесячной "операцией по цифровому слежению со стороны России".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщало, что команда хакеров, "работающих, предположительно, на российское правительство", получила доступ к коммуникациям министерства внутренней безопасности США. Агентство не привело конкретных доказательств причастности РФ к инциденту.Газета Washington Post также включила МВБ США в число пострадавших учреждений. Как заявили газете неназванные должностные лица и другие люди, знакомые с вопросом, ожидается, что число "жертв кибершпионажа" возрастет, среди них могут оказаться как федеральные учреждения, так и частные компании.Издание передает, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры МВБ в понедельник призвало всех, кому известно о взломе, сообщить об этом.Как утверждает газета, считается, что за кампанией, которая длится как минимум с весны, стоит Служба внешней разведки РФ. Как пишет газета, по мнению представителя крупной американской компании FireEye, на которую, как сообщалось ранее, тоже была совершена атака, хакеров волновало не количество, а "качество" целей своих атак.По данным газеты, эксперты в области кибербезопасности охарактеризовали якобы российские взломы как изощренный вид онлайн-шпионажа, который оставлял мало следов вторжения.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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министерство финансов сша, министерство внутренней безопасности сша, государственный департамент сша, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

WP: Госдеп стал жертвой "кибершпионажа" со стороны России

11:07 15.12.2020
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдепартамент США и Национальные институты здравоохранения страны (National Institutes of Health, NIH) оказались в числе американских ведомств, пострадавших от "кибершпионажа" со стороны России, утверждает газета Washington Post со ссылкой на экспертов.
Газета называет это многомесячной "операцией по цифровому слежению со стороны России".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщало, что команда хакеров, "работающих, предположительно, на российское правительство", получила доступ к коммуникациям министерства внутренней безопасности США. Агентство не привело конкретных доказательств причастности РФ к инциденту.
Газета Washington Post также включила МВБ США в число пострадавших учреждений. Как заявили газете неназванные должностные лица и другие люди, знакомые с вопросом, ожидается, что число "жертв кибершпионажа" возрастет, среди них могут оказаться как федеральные учреждения, так и частные компании.
Мужчина с флагом США на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 19:36Сказано в эфире
"Заговоры, хакеры, вмешательство". Почему у РФ такой образ в прессе США
Издание передает, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры МВБ в понедельник призвало всех, кому известно о взломе, сообщить об этом.
Как утверждает газета, считается, что за кампанией, которая длится как минимум с весны, стоит Служба внешней разведки РФ. Как пишет газета, по мнению представителя крупной американской компании FireEye, на которую, как сообщалось ранее, тоже была совершена атака, хакеров волновало не количество, а "качество" целей своих атак.
По данным газеты, эксперты в области кибербезопасности охарактеризовали якобы российские взломы как изощренный вид онлайн-шпионажа, который оставлял мало следов вторжения.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 04:34Выборы президента США — 2020
Россия "заплатит" за предполагаемое вмешательство в выборы, заявил Байден
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем, а также напомнил, что глава государства Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не получил.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
 
МедиавойныМинистерство финансов СШАМинистерство внутренней безопасности СШАГосударственный департамент СШАДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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