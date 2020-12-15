https://ria.ru/20201215/kamchatka-1589321591.html

Валерий Раенко: на Камчатке работает эффективная команда законодателей

Валерий Раенко: на Камчатке работает эффективная команда законодателей

Поддержка пострадавшего от пандемии бизнеса, помощь уязвимым слоям населения, решение социальных и экологических проблем края стали основными направлениями... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:56

2020-12-15T13:56

2020-12-15T13:56

камчатский край

законодательное собрание камчатского края

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Поддержка пострадавшего от пандемии бизнеса, помощь уязвимым слоям населения, решение социальных и экологических проблем края стали основными направлениями работы камчатского парламента в 2020 году. Депутаты уже передали в бюджет края более 18 миллионов рублей, сэкономленных за счет снижения расходов на деятельность Заксобрания. Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко.- Валерий Федорович, насколько сложным выдался 2020 год для законодательной власти Камчатского края?- Начнем с того, что уходящий год является юбилейным для законодательной власти Камчатки. В 2020 году мы отмечали 25-летие камчатского парламентаризма. Эта дата - знаковая не только для парламентской системы, но и для Камчатки в целом. Считаю, главное, что удалось сделать за эти годы – это создать эффективную, работоспособную, инициативную команду законодателей. С момента создания Камчатского края нами приняты более 2300 законов и нормативных актов, из них в этом созыве – 534.Конечно, никаких праздничных мероприятий в связи с юбилеем камчатского парламента не было.События, связанные с пандемией, проверяли нас, как и всю страну, на прочность. В первую волну депутаты помогали избирателям в своих округах тем, что развозили пожилым и оказавшимся в трудной финансовой ситуации гражданам продуктовые наборы, медикаменты, А для врачей, которые круглые сутки заняты в ковидных госпиталях, депутаты привозили минеральную воду, фрукты.Нами организовано трехразовое горячее питание для камчатских врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Бытовая техника, мягкий инвентарь, моющие средства, одноразовые маски – мы не раз передавали в медучреждения то, что необходимо для комфортной работы в условиях строгого противоэпидемического режима.Помимо этой помощи, народные избранники не забывали о своей основной работе и приняли ряд законопроектов в помощь бизнесу, пострадавшему от пандемии. - Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие законопроекты были связаны именно с пандемией?- Одной из важнейших задач для руководства края было поддержать малый и средний бизнес, по которым прежде всего нанесла удары пандемия. Уже в конце марта Законодательное собрание совместно с краевым правительством разработало план первоочередных мер поддержки этого сектора предпринимательства. На апрельскую сессию были вынесены четыре законопроекта о налоговых льготах камчатскому бизнесу. Предлагалось освободить от налога на имущество отели, гостиницы, хостелы и все организации, чья деятельность связана с предоставлением мест временного проживания, а также попавшие под ограничения в период самоизоляции организации общественного питания. Также предлагалось освободить от транспортного налога на все виды транспорта предприятия туристической отрасли.Кроме того, законопроектом предусматривалось снижение стоимости патента для предприятий, находящегося на патентной системе налогообложения по 18 видам деятельности. В том числе для косметических салонов и парикмахерских, спортзалов, фирм такси, грузоперевозок, стоматологических учреждений, небольших магазинов и кафе, а также для нянь и организаторов праздников. Самой массовой мерой поддержки, согласно внесенного пакета, стало снижение налоговой ставки для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Данный пакет законов предусматривал снижение налоговой нагрузки на бизнес более чем на 900 миллионов рублей.На июньскую сессию был подготовлен второй пакет антикризисных законов, в котором предусматривались льготы по арендным платежам, а также меры поддержки предприятиям ЖКХ. Этот пакет законов снизил налоговую нагрузку на бизнес на сумму порядка 340 миллионов рублей. Снизить ставки ЕНВД и платежи за аренду муниципального имущества было рекомендовано и районам Камчатского края.И вот на недавно прошедшей ноябрьской сессии, где был принят бюджет края на 2021 год, было решено более 400 миллионов рублей направить на поддержку малого и среднего предпринимательства на Камчатке. По мнению депутатов, эти деньги – в формате различных грантов, субсидий, иных форм помощи – поддержат предпринимателей Камчатки в развитии уже действующего бизнеса и реализации новых проектов. Это создание дополнительных рабочих мест, новые услуги для жителей края, налоговые поступления в дальнейшем.- И с каким бюджетом Камчатка начнет 2021 год?- Несмотря на сложные экономические условия, параметры краевого бюджета на 2021 год сбалансированы и предусмотрены по доходам и расходам в объеме 78 072,3 миллиона рублей. Бюджет является бездефицитным. Но это цифра не итоговая, потому что, как это и было в 2020 году, подрастет он и в собственных доходах, и в федеральных поступлениях, которые пока по регионам не распределены окончательно.Отмечу также, что проект бюджета 21-го года прошел предварительно обсуждение на всех возможных площадках, в том числе с привлечением общественности; был всесторонне изучен депутатами, которые внесли свои предложения, частично учтенные в окончательном варианте бюджета. Рассчитываем, что средства будут расходоваться эффективно и все запланированные в 2021 году мероприятия будут реализованы на благо камчатцев.- На что планируется направить большую часть средств бюджета?- Более 53 % от общего объема бюджета Камчатского края, или свыше 41,5 миллиарда рублей в 2021 году будут направлены на социально-культурную сферу. На инвестиционные мероприятия предусмотрены 6 миллиардов 325 миллионов рублей. Эти средства пойдут на завершение строительства в столице края школы на проспекте Рыбаков и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном "Водник", детского сада в микрорайоне Рыбачий в Вилючинске.В рамках инвестмероприятий в 2021 году запланировано начать строительство дома-интерната для пожилых, а также трех фельдшерско-акушерских пунктов в Корякском округе: в селе Лесная Тигильского района, в селах Слаутное Пенжинского района (50,8 миллиона рублей) и Ачайваям Олюторского района (31,7 миллиона рублей).- Кстати, о Корякии. В этом году округ отмечает 90-летие. Как сейчас там обстоят дела?- Конечно, жизнь в отдаленных северных поселках непростая. Оторванность от центра полуострова, проблемы с дорогами, медицинским обслуживанием. Без сомнения, люди, живущие в Корякии, достойны самого лучшего; здесь должна быть работа для всех, кто хочет жить, развивать и сохранять родную землю. Мы знаем, что в округе очень много проблем, и решать их надо.Депутаты от Корякского округа всегда отличались принципиальностью, твердостью и желанием помочь избирателям, донести проблемы отдаленных северных районов до власти. Стараются они на своем уровне улучшить жизнь земляков или помочь им в трудных ситуациях. Усилиями депутатов от Корякии в краевой столице работает социальная гостиница, где приехавшие в Петропавловск на лечение или по другим делам жители северных поселков могут остановиться бесплатно.Народные избранники от округа внесли немало рекомендаций, касающихся Корякии, при формировании краевого бюджета на 2021-2023 год.Постепенно решаются вопросы с улучшением жилищных условий северян: в октябре 24 семьи села Лесная Тигильского района получили ключи от квартир в новых домах и здесь же продолжается строительство еще двух двенадцатиквартирных жилых домов. Уже введены в эксплуатацию 10 жилых домов на 86 квартир общей площадью пять тысяч квадратных метров в селах Тиличики, Тымлат, Каменское, Седанка, Ачайваям, Вывенка, Хаилино, Аянка и Ковран.- Вы уже рассказывали о том, что по инициативе депутатов краевого парламента на Камчатке оснащают школы и детсады локальными отопительными системами, чтобы там круглый год была комфортная температура. Что еще удалось сделать в этом направлении?- Камчатский проект по обеспечению круглогодично комфортной температурой в образовательных учреждениях был представлен на Совете законодателей в Москве. Мы рассказали о том, что с 2016 года были оснащены системами локального отопления 63 здания в Петропавловске и в районах Камчатки. В учреждениях, вошедших в программу в предыдущие годы, уровень заболеваемости детей снизился в среднем на 40 процентов. Программа оснащения действующих объектов образования на Камчатке будет поэтапно продолжаться. Была высказана также инициатива камчатских депутатов, чтобы новые здания детских садов и школ для северных регионов строились уже с автономными системами отопления. Для этого нужно внести изменения в строительные нормы на федеральном уровне. К решению данного вопроса подключилась вице-спикер и депутат Госдумы от Камчатки Ирина Яровая, которая направила в правительство России обращение о том, чтобы в нормативах строительства школ и детских садов для дальневосточных и северных регионов закрепить необходимость оборудования зданий локальными отопительными системами.В данный момент в Петропавловске, в микрорайоне "Горизонт", строится новый детский сад, где уже устанавливают теплообменник, предназначенный для обогрева здания в межотопительный период. Депутаты-инициаторы этого проекта контролируют ход строительства на всех этапах.- После известных событий на Халактырском пляже и в Авачинской бухте, за экологическим состоянием которых следила вся страна, какие приняты решения с участием краевых депутатов?- Камчатский парламент выступил с предложением создать на Камчатке первый на Дальнем Востоке центр лабораторных исследований и экспертизы окружающей среды, и направил его губернатору региона Владимиру Солодову.Вопросам экологии не только бухты, но и населенных пунктов, рекреативных зон, туристических объектов и так далее, Законодательное собрание уделяет много внимания. Комитет по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности регулярно проводит выезды и рейды, в том числе по сигналам от избирателей в соцсетях.Так, в течение года, депутаты совместно с контролирующими организациями выезжали на несанкционированные свалки близ дачных поселков, мусорные полигоны – законсервированные и действующие, на водные объекты, многие из которых используются как источник питьевой воды и так далее. Было проведено более 15 рейдов. Удалось добиться ликвидации некоторых незаконно устроенных свалок, была очищена территория вокруг полигона для твердых бытовых отходов в Пиначево, начата работа по организации системы сбора и вывоза мусора в садово-некоммерческих товариществах.Впервые за много лет по инициативе депутатов на Камчатке приступили к строительству очистных сооружений. Очистные сооружения будут построены в Усть-Камчатске. Проект на протяжении почти десяти лет курирует сенатор СФ Борис Невзоров, камчатский парламент и депутат от избирательного округа № 13, первый заместитель председателя Заксобрания края Андрей Копылов. Очистные в Усть-Камчатске вышли из строя еще в 90-е годы, в период отопительного кризиса. И только в этом году удалось добиться выделения средств на конкретную реализацию проекта.Стоимость строительства – 499,5 миллиона рублей. Объект планируется сдать к 1 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20201105/profilaktika-1586247493.html

https://ria.ru/20201124/popravki-1586058737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательное собрание камчатского края