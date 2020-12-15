https://ria.ru/20201215/izmena-1589349283.html

Чашка кофе помогла девушке вычислить измену

Чашка кофе помогла девушке вычислить измену

Пользовательница TikTok по имени Даниэлль Браун рассказала, как чашка кофе помогла вычислить измену ее возлюбленного. Об этом сообщает FoxNews. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:19

2020-12-15T16:19

2020-12-15T16:19

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в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользовательница TikTok по имени Даниэлль Браун рассказала, как чашка кофе помогла вычислить измену ее возлюбленного. Об этом сообщает FoxNews.В соцсети блогерше задали вопрос о самом странном случае, когда она узнала об измене своего партнера.По словам девушки, однажды ее молодой человек поздно пришел домой. С собой у него был одноразовый стаканчик с кофе. На ее вопрос, где он был, мужчина ответил, что в кофейне. Перед тем как подняться наверх, он оставил стакан с напитком на столе."Я подошла, чтобы сделать глоток, так как он мне не дал стакан", — пояснила она.Однако на чашке было написано женское имя "Бритни" — так звали бывшую девушку ее партнера."Он пошел со своей бывшей, и в кофейне написали ее имя на чашке, так как она, очевидно, заказывала им напитки", — пояснила блогерша, указав, что считает это изменой.В ответ на это ее возлюбленный возразил, что это имя баристы, которая по какой-то неизвестной причине решила написать его на стаканчике. Кроме того, он заявил, что женское имя было написано с ошибкой. В итоге они поссорились, и она бросила в мужчину стакан. Позднее девушка помирилась с возлюбленным, однако в конце концов они расстались.

https://ria.ru/20170405/1491593663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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