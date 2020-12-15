Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/izmena-1589349283.html
Чашка кофе помогла девушке вычислить измену
Чашка кофе помогла девушке вычислить измену
Пользовательница TikTok по имени Даниэлль Браун рассказала, как чашка кофе помогла вычислить измену ее возлюбленного. Об этом сообщает FoxNews. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:19
2020-12-15T16:19
tiktok
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151022/25/1510222511_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_3f3c0582c94d29b24483e8f9994af562.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользовательница TikTok по имени Даниэлль Браун рассказала, как чашка кофе помогла вычислить измену ее возлюбленного. Об этом сообщает FoxNews.В соцсети блогерше задали вопрос о самом странном случае, когда она узнала об измене своего партнера.По словам девушки, однажды ее молодой человек поздно пришел домой. С собой у него был одноразовый стаканчик с кофе. На ее вопрос, где он был, мужчина ответил, что в кофейне. Перед тем как подняться наверх, он оставил стакан с напитком на столе."Я подошла, чтобы сделать глоток, так как он мне не дал стакан", — пояснила она.Однако на чашке было написано женское имя "Бритни" — так звали бывшую девушку ее партнера."Он пошел со своей бывшей, и в кофейне написали ее имя на чашке, так как она, очевидно, заказывала им напитки", — пояснила блогерша, указав, что считает это изменой.В ответ на это ее возлюбленный возразил, что это имя баристы, которая по какой-то неизвестной причине решила написать его на стаканчике. Кроме того, он заявил, что женское имя было написано с ошибкой. В итоге они поссорились, и она бросила в мужчину стакан. Позднее девушка помирилась с возлюбленным, однако в конце концов они расстались.
https://ria.ru/20170405/1491593663.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151022/25/1510222511_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_991896a8679fd393900ed100a1b7486c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, в мире

Чашка кофе помогла девушке вычислить измену

16:19 15.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИзраильская сеть Cofix открыла первую кофейню в Москве
Израильская сеть Cofix открыла первую кофейню в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользовательница TikTok по имени Даниэлль Браун рассказала, как чашка кофе помогла вычислить измену ее возлюбленного. Об этом сообщает FoxNews.
В соцсети блогерше задали вопрос о самом странном случае, когда она узнала об измене своего партнера.
По словам девушки, однажды ее молодой человек поздно пришел домой. С собой у него был одноразовый стаканчик с кофе. На ее вопрос, где он был, мужчина ответил, что в кофейне. Перед тем как подняться наверх, он оставил стакан с напитком на столе.
"Я подошла, чтобы сделать глоток, так как он мне не дал стакан", — пояснила она.
Однако на чашке было написано женское имя "Бритни" — так звали бывшую девушку ее партнера.
"Он пошел со своей бывшей, и в кофейне написали ее имя на чашке, так как она, очевидно, заказывала им напитки", — пояснила блогерша, указав, что считает это изменой.
В ответ на это ее возлюбленный возразил, что это имя баристы, которая по какой-то неизвестной причине решила написать его на стаканчике. Кроме того, он заявил, что женское имя было написано с ошибкой. В итоге они поссорились, и она бросила в мужчину стакан. Позднее девушка помирилась с возлюбленным, однако в конце концов они расстались.
Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.04.2017
5 апреля 2017, 22:33
Президент Филиппин выступил в защиту супружеских измен
 
TikTokВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния