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Москалькова прокомментировала пакет законопроектов об иноагентах
Москалькова прокомментировала пакет законопроектов об иноагентах
Ограничения для ведущих политическую деятельность иностранных агентов не должны распространяться на социальную сферу, здравоохранение, культуру и спорт, заявила РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:55
2020-12-15T16:55
россия
татьяна москалькова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ограничения для ведущих политическую деятельность иностранных агентов не должны распространяться на социальную сферу, здравоохранение, культуру и спорт, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, предложив конкретизировать понятие "политическая деятельность" в проекте об иноагентах.Ранее парламентарии внесли в Госдуму пакет законопроектов, которыми к иноагентам приравниваются физлица и незарегистрированные НКО, ведущие политическую деятельность на зарубежные средства. Эта норма распространяется и на физлиц, собирающих в РФ чувствительную информацию."Все связано с дефиницией "политическая деятельность". И это требует действительно очень большого внимания, и я просила бы авторов внести изменения в пункт 6 статьи 2 ФЗ об НКО... Такие виды деятельности, которые связаны с культурой и наукой, не могут быть отнесены к числу политической деятельности. К этому перечню я бы добавила деятельность, связанную со здравоохранением. В широком смысле профилактику заболеваний и охрану здоровья. Сегодня кооперация и совместные исследования в сфере медицины, развитие медицины трудно представить без международного сообщества, в том числе связанного и с финансированием", - заявила Москалькова в ходе общественных слушаний "Об обсуждении пакета поправок в законодательство в части регулирования деятельности иностранных агентов".Кроме того, Москалькова считает нужным обозначить организации социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан как те организации, на которые не должны распространяться ограничения. "В период пандемии гражданское общество показало, насколько важно использование всех инструментов для решения этих глобальных вопросов, и тот опыт, который мы получили в этом году, должен быть использован для дальнейшего развития практик. Важно, чтобы организации не попали в число тех организаций, для которых устанавливаются особые правила",- заключила Москалькова.Подводя итог, омбудсмен предложила авторам проекта не только закрепить понятие политической деятельности, но и обозначить список сфер, которые не могут быть отнесены к политическим, включая социальную сферу, здравоохранение, культуру и спорт.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/inoagent-1588600436.html
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россия, татьяна москалькова, госдума рф, общество

Москалькова прокомментировала пакет законопроектов об иноагентах

16:55 15.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ограничения для ведущих политическую деятельность иностранных агентов не должны распространяться на социальную сферу, здравоохранение, культуру и спорт, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, предложив конкретизировать понятие "политическая деятельность" в проекте об иноагентах.
Ранее парламентарии внесли в Госдуму пакет законопроектов, которыми к иноагентам приравниваются физлица и незарегистрированные НКО, ведущие политическую деятельность на зарубежные средства. Эта норма распространяется и на физлиц, собирающих в РФ чувствительную информацию.
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"Все связано с дефиницией "политическая деятельность". И это требует действительно очень большого внимания, и я просила бы авторов внести изменения в пункт 6 статьи 2 ФЗ об НКО... Такие виды деятельности, которые связаны с культурой и наукой, не могут быть отнесены к числу политической деятельности. К этому перечню я бы добавила деятельность, связанную со здравоохранением. В широком смысле профилактику заболеваний и охрану здоровья. Сегодня кооперация и совместные исследования в сфере медицины, развитие медицины трудно представить без международного сообщества, в том числе связанного и с финансированием", - заявила Москалькова в ходе общественных слушаний "Об обсуждении пакета поправок в законодательство в части регулирования деятельности иностранных агентов".
Кроме того, Москалькова считает нужным обозначить организации социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан как те организации, на которые не должны распространяться ограничения. "В период пандемии гражданское общество показало, насколько важно использование всех инструментов для решения этих глобальных вопросов, и тот опыт, который мы получили в этом году, должен быть использован для дальнейшего развития практик. Важно, чтобы организации не попали в число тех организаций, для которых устанавливаются особые правила",- заключила Москалькова.
Подводя итог, омбудсмен предложила авторам проекта не только закрепить понятие политической деятельности, но и обозначить список сфер, которые не могут быть отнесены к политическим, включая социальную сферу, здравоохранение, культуру и спорт.
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