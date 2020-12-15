https://ria.ru/20201215/inauguratsiya-1589406912.html

Инаугурацию Байдена ограничат из-за COVID-19

Инаугурацию Байдена ограничат из-за COVID-19

Оргкомитет инаугурации избранного президента США Джо Байдена призвал американцев воздержаться от поездок в Вашингтон на торжество, которое пройдет в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T22:49

2020-12-15T22:49

2020-12-15T22:49

выборы президента сша — 2020

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Оргкомитет инаугурации избранного президента США Джо Байдена призвал американцев воздержаться от поездок в Вашингтон на торжество, которое пройдет в ограниченном масштабе, говорится в заявлении организаторов, распространенном во вторник."Место проведения церемонии будет крайне ограничено, а последующий парад будет переосмыслен. Комитет президентской инаугурации призывает общественность воздержаться от любых поездок и принять участие в инаугурационных мероприятиях дома", - говорится в сообщении.Накануне по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив предварительно объявленную СМИ победу на прошедших 3 ноября президентских выборах. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.

https://ria.ru/20201207/trump-1587946206.html

вашингтон (город)

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джо байден, вашингтон (город), сша, в мире