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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/inauguratsiya-1589406912.html
Инаугурацию Байдена ограничат из-за COVID-19
Инаугурацию Байдена ограничат из-за COVID-19
Оргкомитет инаугурации избранного президента США Джо Байдена призвал американцев воздержаться от поездок в Вашингтон на торжество, которое пройдет в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T22:49
2020-12-15T22:49
выборы президента сша — 2020
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Оргкомитет инаугурации избранного президента США Джо Байдена призвал американцев воздержаться от поездок в Вашингтон на торжество, которое пройдет в ограниченном масштабе, говорится в заявлении организаторов, распространенном во вторник."Место проведения церемонии будет крайне ограничено, а последующий парад будет переосмыслен. Комитет президентской инаугурации призывает общественность воздержаться от любых поездок и принять участие в инаугурационных мероприятиях дома", - говорится в сообщении.Накануне по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив предварительно объявленную СМИ победу на прошедших 3 ноября президентских выборах. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.
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джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Инаугурацию Байдена ограничат из-за COVID-19

22:49 15.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Оргкомитет инаугурации избранного президента США Джо Байдена призвал американцев воздержаться от поездок в Вашингтон на торжество, которое пройдет в ограниченном масштабе, говорится в заявлении организаторов, распространенном во вторник.
"Место проведения церемонии будет крайне ограничено, а последующий парад будет переосмыслен. Комитет президентской инаугурации призывает общественность воздержаться от любых поездок и принять участие в инаугурационных мероприятиях дома", - говорится в сообщении.
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Накануне по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив предварительно объявленную СМИ победу на прошедших 3 ноября президентских выборах. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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