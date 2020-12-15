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Госдума поддержала проект о предельном возрасте службы сотрудников ФСИН
Госдума поддержала проект о предельном возрасте службы сотрудников ФСИН
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания сотрудников... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:31
2020-12-15T15:31
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания сотрудников уголовно-исполнительной системы на службе.Изменения вносятся в статью 91 федерального закона "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".Проектом предлагается установить следующие ограничения по возрасту: для сотрудника, имеющего специальное звание генерала внутренней службы РФ, генерал-полковника внутренней службы, генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, - 65 лет (сейчас ограничение 60 лет), для имеющих специальное звание полковника внутренней службы, - 60 лет (сейчас 55), для имеющих спецзвание майора внутренней службы или подполковника внутренней службы - 55 лет.Кроме того, проектом предлагается до 1 января 2025 года сохранить за сотрудниками УИС право на увольнение со службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе по основаниям, действовавшим до дня вступления в силу новых поправок.
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россия

Госдума поддержала проект о предельном возрасте службы сотрудников ФСИН

15:31 15.12.2020
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания сотрудников уголовно-исполнительной системы на службе.
Изменения вносятся в статью 91 федерального закона "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".
Николай Теущаков - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 14:20
В Нижегородской области задержали экс-главу ГУ ФСИН
Проектом предлагается установить следующие ограничения по возрасту: для сотрудника, имеющего специальное звание генерала внутренней службы РФ, генерал-полковника внутренней службы, генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, - 65 лет (сейчас ограничение 60 лет), для имеющих специальное звание полковника внутренней службы, - 60 лет (сейчас 55), для имеющих спецзвание майора внутренней службы или подполковника внутренней службы - 55 лет.
Кроме того, проектом предлагается до 1 января 2025 года сохранить за сотрудниками УИС право на увольнение со службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе по основаниям, действовавшим до дня вступления в силу новых поправок.
 
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