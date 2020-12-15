https://ria.ru/20201215/gosduma-1589345487.html

Госдума поддержала проект о предельном возрасте службы сотрудников ФСИН

Госдума поддержала проект о предельном возрасте службы сотрудников ФСИН

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания сотрудников... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:31

2020-12-15T15:31

2020-12-15T15:31

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания сотрудников уголовно-исполнительной системы на службе.Изменения вносятся в статью 91 федерального закона "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".Проектом предлагается установить следующие ограничения по возрасту: для сотрудника, имеющего специальное звание генерала внутренней службы РФ, генерал-полковника внутренней службы, генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, - 65 лет (сейчас ограничение 60 лет), для имеющих специальное звание полковника внутренней службы, - 60 лет (сейчас 55), для имеющих спецзвание майора внутренней службы или подполковника внутренней службы - 55 лет.Кроме того, проектом предлагается до 1 января 2025 года сохранить за сотрудниками УИС право на увольнение со службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе по основаниям, действовавшим до дня вступления в силу новых поправок.

https://ria.ru/20201209/zaderzhanie-1588416052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия