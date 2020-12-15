https://ria.ru/20201215/gazoprovod-1589394396.html

Вучич назвал сроки запуска сербской части "Турецкого потока"

Вучич назвал сроки запуска сербской части "Турецкого потока"

Сербия рассчитывает получить российский газ из продолжения "Турецкого потока" 29-30 декабря, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита главы МИД РФ... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:13

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турецкий поток

александр вучич

сербия

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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Сербия рассчитывает получить российский газ из продолжения "Турецкого потока" 29-30 декабря, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград.Продолжение газопровода "Турецкий поток" в Сербии подразумевает строительство компрессорной станции для прокачки газа в Венгрию, которая еще не построена. Однако для снабжения сербских потребителей достаточно трубопровода и имеющихся газоизмерительных станций."Все идет нормально, мы 29 или 30 (декабря) пустим газ", - заявил Вучич.Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в ноябре, что сербское и болгарское продолжение газопровода "Турецкий поток" соединены, работы будут завершены до Нового года. Однако правительство Сербии отозвало в конце ноября представленный на утверждение в парламенте законопроект о госгарантиях для кредита на сумму в 70 миллионов евро на завершение сербского участка и строительство компрессорной станции для прокачки газа дальше в Венгрию.Президент Сербии осенью неоднократно заявлял, что ожидает завершения газопровода до конца года. Вучич еще в январе сообщил РИА Новости, что Сербия надеется до конца 2020 года получить первый газ из "Турецкого потока". В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии."Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.

https://ria.ru/20201215/gaz-1589395140.html

https://ria.ru/20200723/1574774069.html

сербия

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турецкий поток, александр вучич, сербия, в мире