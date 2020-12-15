Вучич назвал сроки запуска сербской части "Турецкого потока"
20:13 15.12.2020 (обновлено: 20:34 15.12.2020)
БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Сербия рассчитывает получить российский газ из продолжения "Турецкого потока" 29-30 декабря, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград.
Продолжение газопровода "Турецкий поток" в Сербии подразумевает строительство компрессорной станции для прокачки газа в Венгрию, которая еще не построена. Однако для снабжения сербских потребителей достаточно трубопровода и имеющихся газоизмерительных станций.
"Все идет нормально, мы 29 или 30 (декабря) пустим газ", - заявил Вучич.
Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в ноябре, что сербское и болгарское продолжение газопровода "Турецкий поток" соединены, работы будут завершены до Нового года. Однако правительство Сербии отозвало в конце ноября представленный на утверждение в парламенте законопроект о госгарантиях для кредита на сумму в 70 миллионов евро на завершение сербского участка и строительство компрессорной станции для прокачки газа дальше в Венгрию.
Президент Сербии осенью неоднократно заявлял, что ожидает завершения газопровода до конца года. Вучич еще в январе сообщил РИА Новости, что Сербия надеется до конца 2020 года получить первый газ из "Турецкого потока". В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.