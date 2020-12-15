https://ria.ru/20201215/gazarov-1589300188.html
Газаров рассказал о планах на посту худрука Театра Армена Джигарханяна
Газаров рассказал о планах на посту худрука Театра Армена Джигарханяна
Сергей Газаров рассказал РИА Новости о своих планах и первых шагах на посту художественного руководителя Театра Армена Джигарханяна, упомянув и о новом... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:15
2020-12-15T15:15
2020-12-15T15:15
культура
сергей газаров
театр
новости культуры
московский драматический театр под руководством армена джигарханяна
олег табаков
александр кибовский
армен джигарханян
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сергей Газаров рассказал РИА Новости о своих планах и первых шагах на посту художественного руководителя Театра Армена Джигарханяна, упомянув и о новом репертуарном "портфеле", и о "физическом" обновлении театра.Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. В начале декабря стало известно, что Газаров назначен художественным руководителем театра, его представил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский."Прежде всего, начну с подробного знакомства с театром, буду изучать репертуар, смотреть спектакли, знакомиться с труппой. Без этого невозможно правильно сформировать программу, репертуарную политику театра", - сообщил Газаров агентству.Он отметил, что у него есть репертуарный "портфель" – 7-8 пьес, которые он бы хотел поставить в театре.Второе, не менее важное, по его словам, это "физическое" обновление театра, который сейчас находится в ужасающем состоянии."Театру давно необходим серьезный ремонт, замена всего сценического оборудования и всего прочего для того, чтобы театр смог жить и развиваться по- настоящему. Сейчас мы ведем подробный диалог с департаментом культуры (Москвы – Прим. ред.), и я рад, что и в департаменте, и в мэрии есть понимание по этому вопросу", - отметил худрук.Что касается сроков, то, как считает Газаров, год потребуется на проектирование, еще год - на выполнение всех необходимых работ."Думаю, что это займет где-то два с половиной года. А на это время театру придется жить и работать на другой площадке, как это происходило с "Современником", а сейчас с Театром на Малой Бронной. Надеюсь, что департамент и нам найдет прибежище. Конечно, театр не будет бездействовать, будет ставить спектакли, жить, развиваться. Вот об этом я говорил на встрече с коллективом театра, и мне показалось, что я нашел понимание", - сказал он.Сергей Газаров - российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре "Современник", Театре-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль "Ревизор", за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию "Никита и Петр". С 1998 по 2001 год — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Имеет награды.
https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html
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сергей газаров, театр, новости культуры, московский драматический театр под руководством армена джигарханяна, олег табаков, александр кибовский, армен джигарханян
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сергей Газаров рассказал РИА Новости о своих планах и первых шагах на посту художественного руководителя Театра Армена Джигарханяна, упомянув и о новом репертуарном "портфеле", и о "физическом" обновлении театра.
Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. В начале декабря стало известно, что Газаров назначен художественным руководителем театра, его представил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"Прежде всего, начну с подробного знакомства с театром, буду изучать репертуар, смотреть спектакли, знакомиться с труппой. Без этого невозможно правильно сформировать программу, репертуарную политику театра", - сообщил Газаров агентству.
Он отметил, что у него есть репертуарный "портфель" – 7-8 пьес, которые он бы хотел поставить в театре.
"Но для этого, повторю, надо понимать, что представляет собой труппа, артисты, с которыми это возможно было бы реализовать. Важно, что бы это был театр со своим "я". Сегодня практически нет театра со своим почерком, во многом репертуарную политику определяет покупательская способность зрителя. Хочу, чтобы Театр Армена Джигарханяна говорил своим собственным языком. Это, что касается творчества", - сказал Газаров.
Второе, не менее важное, по его словам, это "физическое" обновление театра, который сейчас находится в ужасающем состоянии.
"Театру давно необходим серьезный ремонт, замена всего сценического оборудования и всего прочего для того, чтобы театр смог жить и развиваться по- настоящему. Сейчас мы ведем подробный диалог с департаментом культуры (Москвы – Прим. ред.), и я рад, что и в департаменте, и в мэрии есть понимание по этому вопросу", - отметил худрук.
Что касается сроков, то, как считает Газаров, год потребуется на проектирование, еще год - на выполнение всех необходимых работ.
"Думаю, что это займет где-то два с половиной года. А на это время театру придется жить и работать на другой площадке, как это происходило с "Современником", а сейчас с Театром на Малой Бронной. Надеюсь, что департамент и нам найдет прибежище. Конечно, театр не будет бездействовать, будет ставить спектакли, жить, развиваться. Вот об этом я говорил на встрече с коллективом театра, и мне показалось, что я нашел понимание", - сказал он.
Сергей Газаров - российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре "Современник", Театре-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль "Ревизор", за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию "Никита и Петр". С 1998 по 2001 год — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Имеет награды.