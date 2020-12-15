https://ria.ru/20201215/gazarov-1589300188.html

Газаров рассказал о планах на посту худрука Театра Армена Джигарханяна

Газаров рассказал о планах на посту худрука Театра Армена Джигарханяна

Сергей Газаров рассказал РИА Новости о своих планах и первых шагах на посту художественного руководителя Театра Армена Джигарханяна, упомянув и о новом... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:15

2020-12-15T15:15

2020-12-15T15:15

культура

сергей газаров

театр

новости культуры

московский драматический театр под руководством армена джигарханяна

олег табаков

александр кибовский

армен джигарханян

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сергей Газаров рассказал РИА Новости о своих планах и первых шагах на посту художественного руководителя Театра Армена Джигарханяна, упомянув и о новом репертуарном "портфеле", и о "физическом" обновлении театра.Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни. В начале декабря стало известно, что Газаров назначен художественным руководителем театра, его представил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский."Прежде всего, начну с подробного знакомства с театром, буду изучать репертуар, смотреть спектакли, знакомиться с труппой. Без этого невозможно правильно сформировать программу, репертуарную политику театра", - сообщил Газаров агентству.Он отметил, что у него есть репертуарный "портфель" – 7-8 пьес, которые он бы хотел поставить в театре.Второе, не менее важное, по его словам, это "физическое" обновление театра, который сейчас находится в ужасающем состоянии."Театру давно необходим серьезный ремонт, замена всего сценического оборудования и всего прочего для того, чтобы театр смог жить и развиваться по- настоящему. Сейчас мы ведем подробный диалог с департаментом культуры (Москвы – Прим. ред.), и я рад, что и в департаменте, и в мэрии есть понимание по этому вопросу", - отметил худрук.Что касается сроков, то, как считает Газаров, год потребуется на проектирование, еще год - на выполнение всех необходимых работ."Думаю, что это займет где-то два с половиной года. А на это время театру придется жить и работать на другой площадке, как это происходило с "Современником", а сейчас с Театром на Малой Бронной. Надеюсь, что департамент и нам найдет прибежище. Конечно, театр не будет бездействовать, будет ставить спектакли, жить, развиваться. Вот об этом я говорил на встрече с коллективом театра, и мне показалось, что я нашел понимание", - сказал он.Сергей Газаров - российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре "Современник", Театре-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль "Ревизор", за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию "Никита и Петр". С 1998 по 2001 год — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Имеет награды.

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584610655.html

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сергей газаров, театр, новости культуры, московский драматический театр под руководством армена джигарханяна, олег табаков, александр кибовский, армен джигарханян