Рабочая встреча представителей Минкульта и Фонда кино
09:40 15.12.2020 (обновлено: 10:57 15.12.2020)
15 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет рабочая встреча Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино с представителями организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов.
Задать вопрос
Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;
- врио директора Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Светлана МАКСИМЧЕНКО;
- заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор СОСНОВ.
В рамках мероприятия будет подробно рассказано о правилах отбора на получение субсидий, выделенных государством кинематографу как отрасли, пострадавшей от пандемии.
Ранее Правительство Российской Федерации одобрило предложение Министерства культуры Российской Федерации о выделении из резервного фонда средств в размере 4,2 млрд рублей. В течение встречи, которая пройдет в онлайн-формате, будут даны ответы на вопросы, связанные с порядком проведения отбора и заполнением заявочной документации.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;
- врио директора Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Светлана МАКСИМЧЕНКО;
- заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор СОСНОВ.
В рамках мероприятия будет подробно рассказано о правилах отбора на получение субсидий, выделенных государством кинематографу как отрасли, пострадавшей от пандемии.
Ранее Правительство Российской Федерации одобрило предложение Министерства культуры Российской Федерации о выделении из резервного фонда средств в размере 4,2 млрд рублей. В течение встречи, которая пройдет в онлайн-формате, будут даны ответы на вопросы, связанные с порядком проведения отбора и заполнением заявочной документации.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru