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Рабочая встреча представителей Минкульта и Фонда кино
Рабочая встреча представителей Минкульта и Фонда кино
15 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет рабочая встреча Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино с представителями организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов.
2020-12-15T09:40
2020-12-15T10:57
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;- врио директора Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Светлана МАКСИМЧЕНКО;- заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор СОСНОВ.В рамках мероприятия будет подробно рассказано о правилах отбора на получение субсидий, выделенных государством кинематографу как отрасли, пострадавшей от пандемии. Ранее Правительство Российской Федерации одобрило предложение Министерства культуры Российской Федерации о выделении из резервного фонда средств в размере 4,2 млрд рублей. В течение встречи, которая пройдет в онлайн-формате, будут даны ответы на вопросы, связанные с порядком проведения отбора и заполнением заявочной документации.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Рабочая встреча представителей Минкульта и Фонда кино

09:40 15.12.2020 (обновлено: 10:57 15.12.2020)
 
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15 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет рабочая встреча Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино с представителями организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;
- врио директора Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Светлана МАКСИМЧЕНКО;
- заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор СОСНОВ.

В рамках мероприятия будет подробно рассказано о правилах отбора на получение субсидий, выделенных государством кинематографу как отрасли, пострадавшей от пандемии.
Ранее Правительство Российской Федерации одобрило предложение Министерства культуры Российской Федерации о выделении из резервного фонда средств в размере 4,2 млрд рублей. В течение встречи, которая пройдет в онлайн-формате, будут даны ответы на вопросы, связанные с порядком проведения отбора и заполнением заявочной документации.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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