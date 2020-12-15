https://ria.ru/20201215/fond-kino-1589259298.html

Рабочая встреча представителей Минкульта и Фонда кино

Рабочая встреча представителей Минкульта и Фонда кино

15 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет рабочая встреча Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино с представителями организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов.

2020-12-15T09:40

2020-12-15T09:40

2020-12-15T10:57

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1589259298.jpg?1608019023

Задать вопросУчастники:- заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим КСЕНЗОВ;- врио директора Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Светлана МАКСИМЧЕНКО;- заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор СОСНОВ.В рамках мероприятия будет подробно рассказано о правилах отбора на получение субсидий, выделенных государством кинематографу как отрасли, пострадавшей от пандемии. Ранее Правительство Российской Федерации одобрило предложение Министерства культуры Российской Федерации о выделении из резервного фонда средств в размере 4,2 млрд рублей. В течение встречи, которая пройдет в онлайн-формате, будут даны ответы на вопросы, связанные с порядком проведения отбора и заполнением заявочной документации.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы