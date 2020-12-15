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Тимошенко раскритиковала продление действия закона о статусе Донбасса
Тимошенко раскритиковала продление действия закона о статусе Донбасса
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала продление Верховной радой действия закона об особом статусе Донбасса, отметив, РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:56
2020-12-15T13:56
ситуация в днр и лнр
донбасс
верховная рада украины
юлия тимошенко
киев
в мире
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала продление Верховной радой действия закона об особом статусе Донбасса, отметив, что он превращает этот регион "в плацдарм для захвата Украины".Рада Украины на заседании во вторник продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года, такое решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.По словам Тимошенко, ее фракция, как и в предыдущие годы, вновь проголосовала против этого закона, потому что он фактически создает государство в государстве.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости, что продление особого статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2".
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ситуация в днр и лнр, донбасс, верховная рада украины, юлия тимошенко, киев, в мире

Тимошенко раскритиковала продление действия закона о статусе Донбасса

13:56 15.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала продление Верховной радой действия закона об особом статусе Донбасса, отметив, что он превращает этот регион "в плацдарм для захвата Украины".
Рада Украины на заседании во вторник продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года, такое решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
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По словам Тимошенко, ее фракция, как и в предыдущие годы, вновь проголосовала против этого закона, потому что он фактически создает государство в государстве.

"Это даже не федерализация. Это хуже. Это малодушное согласие отдать нашу территорию навсегда под прикрытием так называемого "мирного процесса"… Этот закон превращает Донбасс в плацдарм для захвата Украины политическим путем", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости, что продление особого статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2".
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