https://ria.ru/20201215/dokumentooborot-1589396512.html

Рязанский губернатор рассказал о плюсах электронного документооборота

Рязанский губернатор рассказал о плюсах электронного документооборота

Электронный документооборот в Рязанской области должен стать качественной заменой бумажного и повысить эффективность принимаемых решений, сказал губернатор... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:31

2020-12-15T20:31

2020-12-15T20:31

рязанская область

николай любимов

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Электронный документооборот в Рязанской области должен стать качественной заменой бумажного и повысить эффективность принимаемых решений, сказал губернатор Николай Любимов в ходе заседания регионального правительства.На прошедшем во вторник заседании министр цифрового развития, информационных технологий и связи региона Валерий Стройков представил доклад о реализации национальной программы "Цифровая экономика в РФ", в рамках которой в Рязанской области идет работа по пяти региональным проектам. Один из них - "Цифровое государственное управление" - предусматривает развитие и модернизацию системы межведомственного электронного взаимодействия, а также перевод услуг в электронный вид. На сегодняшний день жителям в электронной форме доступны около 100 услуг, в том числе по социальным выплатам, записи в школы и дошкольные учреждения, лекарственному обеспечению.По словам докладчика, в 2020 году Рязанская область вошла в пятерку пилотных субъектов РФ по созданию центра управления регионом, который с апреля ведет мониторинг и контроль рассмотрения поступающих обращений от граждан. В области внедряется система электронного документооборота – уже подключены органы исполнительной власти и местного самоуправления, подведомственные облправительству учреждения и объекты здравоохранения. В населенных пунктах, где имеются проблемы с приемом сигнала, установят базовые станции сотовой связи.Комментируя доклад министра, Николай Любимов отметил, что в регионе необходимо продолжить активную работу по улучшению доступа к инфраструктуре – интернету и сотовой связи. При этом взаимодействовать с федеральным центром, чтобы четко выполнять все задачи и соблюдать сроки."Без создания инфраструктуры невозможно обеспечить активного цифрового развития. При этом повышенное внимание важно уделять качеству подготовки кадров. В этом направлении мы идём правильным путем: работает электронный университет, реализуется ряд других образовательных проектов. Они позволяют повысить цифровые компетенции наших сотрудников и всех желающих. Мы должны обеспечить нашу экономику и социальную сферу хорошо подготовленными людьми", - сказал губернатор.По словам Любимова, еще одна важная задача - максимальное вовлечение органов власти и учреждений в электронный документооборот."Он должен стать качественной заменой бумажного и повысить эффективность принимаемых решений. Мы уже видим положительные результаты этой работы в правительстве Рязанской области в рамках взаимодействия с рядом органов федеральной власти", - сказал глава региона.Губернатор отметил важность работы по обеспечению 95-процентного охвата населения госуслугами по национальным целям, которые обозначал президент РФ."Работа министерства цифрового развития находится на острие модернизации. И от того, насколько эффективно и по-хорошему настойчиво министерство будет в своей деятельности, зависит и качество развития Рязанской области в целом. Потому что у вас самое современное, прорывное и межведомственное направление работы", - сказал Любимов.

https://ria.ru/20201214/klaster-1589215132.html

https://ria.ru/20201214/lyubimov-1589212472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, рязанская область, общество