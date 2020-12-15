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https://ria.ru/20201215/dinozavr-1589361902.html
Обнаружен динозавр с меховой гривой
Обнаружен динозавр с меховой гривой
Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид динозавров, отличающийся самым необычным внешним видом, из когда-либо описанных учеными. Густая длинная меховая... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:57
2020-12-15T16:57
риа наука
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид динозавров, отличающийся самым необычным внешним видом, из когда-либо описанных учеными. Густая длинная меховая грива у него сочеталась с двумя парами пластин, выступающих из плеч. Результаты исследования опубликованы в журнале Cretaceous Research.За последние несколько десятилетий палеонтологи обнаружили множество динозавров с сохранившимися покровными структурами, которые позволяют лучше понять происхождение перьев и филогенетические отношения между динозаврами и птицами.Ученые из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ в Германии, разбирая коллекцию окаменелостей, обнаружили образец из известняковых отложений на северо-востоке Бразилии с останками неизвестного вида динозавров. По размеру он был не больше современной курицы.Изучив с помощью рентгеновских методов скрытые в камне части окаменелости, исследователи смогли изучить особенности внутренних органов, а также элементы прекрасно сохранившегося внешнего покрова животного."Что особенно необычно в этом зверьке, так это наличие двух очень длинных, вероятно, жестких пластин, выступающих от его плеч, которые, вероятно, использовались, чтобы привлечь внимание партнера, при соперничестве или для отпугивания врага, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Дэвида Мартилла (David Martill), профессора из Портсмутского университета в Великобритании. — Похоже, что это самец, причем, молодой, что удивительно, учитывая, что самые сложные средства для самодемонстрации обычно проявляются у животных в зрелом возрасте".Также по хорошо сохранившимся отпечаткам исследователи определили, что спину животного покрывала грива из длинного меха. Ничего подобного ученые никогда не встречали в летописи окаменелостей.Авторы назвали новый вид Ubirajara jubatus, что в переводе с языка коренного бразильского народа тупи значит "повелитель копья". Такое имя ему было дано за копьевидные плечевые отростки, которые, по мнению исследователей, были сложены кератином. Каждый из них посередине имел небольшой острый гребень."Копья" были расположены так, что не мешали движению конечностей и не ограничивали животного во время перемещения или охоты.Ученые предполагают, что необычное убранство повышало шансы на продолжение рода. Скорее всего, по мнению авторов, представители Ubirajara jubatus использовали его, подобно современным фазанам, для привлечения внимания самок."Мы знаем, что у многих динозавров были костяные гребни, шипы и оборки, которые они, вероятно, использовались для демонстрации, но мы не часто видим их у современных птиц. У птиц гребни сделаны из перьев", — говорит первый автор статьи профессор Роберт Смит (Robert Smyth) из Портсмутского университета.Ученые считают, что маленький динозавр Ubirajara jubatus с его шипами из кератина занимает промежуточное положение между настоящими динозаврами и птицами."Кость требует много энергии для роста и поддержания тела, она также тяжелая и может привести к серьезным травмам, если сломается, — продолжает Смит. — Кератин, материал, из которого состоят волосы, перья и чешуя, — лучшая альтернатива для такого маленького животного. Кератин дешевле для тела, он легкий, гибкий и его можно регулярно заменять в случае повреждения".Ubirajara jubatus жил около 110 миллионов лет назад, в аптском веке мелового периода, и тесно связан морфологически с европейским юрским динозавром Compsognathus. Это первый динозавр нептичьего происхождения с сохранившимся внешним покровом, обнаруженный на территории древнего суперконтинента Гондвана.
https://ria.ru/20201120/yantar-1585518999.html
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палеонтология, биология, земля - риа наука

Обнаружен динозавр с меховой гривой

16:57 15.12.2020
 
© Bob Nicholls / Paleocreations.com 2020Ubirajara jubatus в представлении художника
Ubirajara jubatus в представлении художника - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Bob Nicholls / Paleocreations.com 2020
Ubirajara jubatus в представлении художника
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид динозавров, отличающийся самым необычным внешним видом, из когда-либо описанных учеными. Густая длинная меховая грива у него сочеталась с двумя парами пластин, выступающих из плеч. Результаты исследования опубликованы в журнале Cretaceous Research.
За последние несколько десятилетий палеонтологи обнаружили множество динозавров с сохранившимися покровными структурами, которые позволяют лучше понять происхождение перьев и филогенетические отношения между динозаврами и птицами.
Ученые из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ в Германии, разбирая коллекцию окаменелостей, обнаружили образец из известняковых отложений на северо-востоке Бразилии с останками неизвестного вида динозавров. По размеру он был не больше современной курицы.
Изучив с помощью рентгеновских методов скрытые в камне части окаменелости, исследователи смогли изучить особенности внутренних органов, а также элементы прекрасно сохранившегося внешнего покрова животного.
"Что особенно необычно в этом зверьке, так это наличие двух очень длинных, вероятно, жестких пластин, выступающих от его плеч, которые, вероятно, использовались, чтобы привлечь внимание партнера, при соперничестве или для отпугивания врага, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Дэвида Мартилла (David Martill), профессора из Портсмутского университета в Великобритании. — Похоже, что это самец, причем, молодой, что удивительно, учитывая, что самые сложные средства для самодемонстрации обычно проявляются у животных в зрелом возрасте".
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Также по хорошо сохранившимся отпечаткам исследователи определили, что спину животного покрывала грива из длинного меха. Ничего подобного ученые никогда не встречали в летописи окаменелостей.
Авторы назвали новый вид Ubirajara jubatus, что в переводе с языка коренного бразильского народа тупи значит "повелитель копья". Такое имя ему было дано за копьевидные плечевые отростки, которые, по мнению исследователей, были сложены кератином. Каждый из них посередине имел небольшой острый гребень.
"Копья" были расположены так, что не мешали движению конечностей и не ограничивали животного во время перемещения или охоты.
Ученые предполагают, что необычное убранство повышало шансы на продолжение рода. Скорее всего, по мнению авторов, представители Ubirajara jubatus использовали его, подобно современным фазанам, для привлечения внимания самок.
"Мы знаем, что у многих динозавров были костяные гребни, шипы и оборки, которые они, вероятно, использовались для демонстрации, но мы не часто видим их у современных птиц. У птиц гребни сделаны из перьев", — говорит первый автор статьи профессор Роберт Смит (Robert Smyth) из Портсмутского университета.
Ученые считают, что маленький динозавр Ubirajara jubatus с его шипами из кератина занимает промежуточное положение между настоящими динозаврами и птицами.
"Кость требует много энергии для роста и поддержания тела, она также тяжелая и может привести к серьезным травмам, если сломается, — продолжает Смит. — Кератин, материал, из которого состоят волосы, перья и чешуя, — лучшая альтернатива для такого маленького животного. Кератин дешевле для тела, он легкий, гибкий и его можно регулярно заменять в случае повреждения".
Ubirajara jubatus жил около 110 миллионов лет назад, в аптском веке мелового периода, и тесно связан морфологически с европейским юрским динозавром Compsognathus. Это первый динозавр нептичьего происхождения с сохранившимся внешним покровом, обнаруженный на территории древнего суперконтинента Гондвана.
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