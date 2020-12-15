https://ria.ru/20201215/deti-invalidy-1589353464.html

В России расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

В России расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов, в список добавлены 11... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:03

2020-12-15T16:03

2020-12-15T16:03

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов, в список добавлены 11 наименований, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что перечень продуктов каждый год формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике, а затем документ утверждает правительство."С нового года перечень расширится до 86 наименований. В частности, в него добавится лечебное питание для детей с ацидемией и лейцинозом (болезнью "кленового сиропа"). Кроме того, значительно увеличится список продуктов для больных муковисцидозом. Среди новых позиций – смеси Мilupa MSUD, Мilupa OS, Nutrien Standard, Nutrien Diabet", - добавляется в сообщении.Добавляется, что данное решение было озвучено 15 декабря на заседании президиума координационного совета при правительстве.

https://ria.ru/20201025/sotsializatsiya-1581074581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье - общество, михаил мишустин, общество