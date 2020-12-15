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В России расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
В России расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов, в список добавлены 11... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:03
2020-12-15T16:03
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов, в список добавлены 11 наименований, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что перечень продуктов каждый год формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике, а затем документ утверждает правительство."С нового года перечень расширится до 86 наименований. В частности, в него добавится лечебное питание для детей с ацидемией и лейцинозом (болезнью "кленового сиропа"). Кроме того, значительно увеличится список продуктов для больных муковисцидозом. Среди новых позиций – смеси Мilupa MSUD, Мilupa OS, Nutrien Standard, Nutrien Diabet", - добавляется в сообщении.Добавляется, что данное решение было озвучено 15 декабря на заседании президиума координационного совета при правительстве.
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество

В России расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

16:03 15.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов, в список добавлены 11 наименований, сообщает пресс-служба кабмина.
"С 2021 года перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов пополнится 11 новыми позициями. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такие продукты питания необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. В основном это специализированные жидкие и сухие смеси, в том числе для зондового использования. Они закупаются за счёт средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перечень продуктов каждый год формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике, а затем документ утверждает правительство.
"С нового года перечень расширится до 86 наименований. В частности, в него добавится лечебное питание для детей с ацидемией и лейцинозом (болезнью "кленового сиропа"). Кроме того, значительно увеличится список продуктов для больных муковисцидозом. Среди новых позиций – смеси Мilupa MSUD, Мilupa OS, Nutrien Standard, Nutrien Diabet", - добавляется в сообщении.
Добавляется, что данное решение было озвучено 15 декабря на заседании президиума координационного совета при правительстве.
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