https://ria.ru/20201215/covid-19-1589262439.html

Онлайн-конференция о применении новых технологий в борьбе с COVID-19

Онлайн-конференция о применении новых технологий в борьбе с COVID-19

15 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Искусственный интеллект для диагностики COVID-19: калькулятор пневмоний".

2020-12-15T10:04

2020-12-15T10:04

2020-12-15T10:04

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель направления цифровизации Комплекса социального развития Москвы Владимир МАКАРОВ;- главный врач ГКБ №67 Андрей ШКОДА;- профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь МАШЕЧКИН;- доцент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил ПЕТРОВСКИЙ;- профессор, директор НПКЦ диагностики и телемедицины, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО Сергей МОРОЗОВ.Москва совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова разработала "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Сервис поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и в зависимости от результата отказаться от проведения КТ или же продолжить диагностику, а в определенных случаях - госпитализировать пациента. "КТ-калькулятор" уже работает в Москве - в системе ЕМИАС, а теперь он будет доступен и врачам других регионов.На пресс-конференции ведущие разработчики расскажут о том, как появилась идея создания такого сервиса, как он создавался и апробировался на базе московских медучреждений, а также поделятся первыми результатами и перспективами развития новой технологии.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы