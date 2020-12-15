Онлайн-конференция о применении новых технологий в борьбе с COVID-19
15 декабря в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Искусственный интеллект для диагностики COVID-19: калькулятор пневмоний".
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Участники:
- руководитель направления цифровизации Комплекса социального развития Москвы Владимир МАКАРОВ;
- главный врач ГКБ №67 Андрей ШКОДА;
- профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь МАШЕЧКИН;
- доцент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил ПЕТРОВСКИЙ;
- профессор, директор НПКЦ диагностики и телемедицины, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО Сергей МОРОЗОВ.
Москва совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова разработала "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Сервис поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и в зависимости от результата отказаться от проведения КТ или же продолжить диагностику, а в определенных случаях - госпитализировать пациента. "КТ-калькулятор" уже работает в Москве - в системе ЕМИАС, а теперь он будет доступен и врачам других регионов.
На пресс-конференции ведущие разработчики расскажут о том, как появилась идея создания такого сервиса, как он создавался и апробировался на базе московских медучреждений, а также поделятся первыми результатами и перспективами развития новой технологии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель направления цифровизации Комплекса социального развития Москвы Владимир МАКАРОВ;
- главный врач ГКБ №67 Андрей ШКОДА;
- профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь МАШЕЧКИН;
- доцент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил ПЕТРОВСКИЙ;
- профессор, директор НПКЦ диагностики и телемедицины, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО Сергей МОРОЗОВ.
Москва совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова разработала "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Сервис поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и в зависимости от результата отказаться от проведения КТ или же продолжить диагностику, а в определенных случаях - госпитализировать пациента. "КТ-калькулятор" уже работает в Москве - в системе ЕМИАС, а теперь он будет доступен и врачам других регионов.
На пресс-конференции ведущие разработчики расскажут о том, как появилась идея создания такого сервиса, как он создавался и апробировался на базе московских медучреждений, а также поделятся первыми результатами и перспективами развития новой технологии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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