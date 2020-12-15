https://ria.ru/20201215/clooney-1589206355.html

Джордж Клуни рассказал, почему с марта не выходит из дома

Джордж Клуни рассказал, почему с марта не выходит из дома

Американский актер Джордж Клуни в интервью изданию The Guardian рассказал, что почти не выходит из дома с марта, поскольку опасается, что его больной астмой сын РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T05:52

2020-12-15T05:52

2020-12-15T05:53

культура

коронавирус covid-19

кино и сериалы

новости культуры

джордж клуни

венеция

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Американский актер Джордж Клуни в интервью изданию The Guardian рассказал, что почти не выходит из дома с марта, поскольку опасается, что его больной астмой сын может заразиться коронавирусом.Клуни поделился, что ему и его супруге – Амаль – очень повезло, что у них большой загородный дом.У пары растут близнецы – Александр и Элла, которым по три года. У мальчика астма, и из-за этого возможны осложнения, если он заразится COVID-19."Этот год был сложным для всех. Он плохо начался и так себе продолжался до недавнего времени", — поделился актер."Но мне очень повезло. Похоже, моя карьера была все же довольно успешной, если в итоге я живу в довольно просторном доме. У нас есть возможность прогуливаться на участке", — добавил он.Клуни также поделился, что пытается найти баланс между стремлением защитить детей и предоставлением им возможности совершать свои ошибки.Жена Клуни – юрист – специалист по защите прав человека – родила близнецов в 2017 году. Пара поженилась в Венеции в 2014 году.

https://ria.ru/20201028/clooney-1581786821.html

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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, джордж клуни, венеция