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Джордж Клуни рассказал, почему с марта не выходит из дома
Джордж Клуни рассказал, почему с марта не выходит из дома
Американский актер Джордж Клуни в интервью изданию The Guardian рассказал, что почти не выходит из дома с марта, поскольку опасается, что его больной астмой сын РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T05:52
2020-12-15T05:52
2020-12-15T05:53
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
джордж клуни
венеция
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Американский актер Джордж Клуни в интервью изданию The Guardian рассказал, что почти не выходит из дома с марта, поскольку опасается, что его больной астмой сын может заразиться коронавирусом.Клуни поделился, что ему и его супруге – Амаль – очень повезло, что у них большой загородный дом.У пары растут близнецы – Александр и Элла, которым по три года. У мальчика астма, и из-за этого возможны осложнения, если он заразится COVID-19."Этот год был сложным для всех. Он плохо начался и так себе продолжался до недавнего времени", — поделился актер."Но мне очень повезло. Похоже, моя карьера была все же довольно успешной, если в итоге я живу в довольно просторном доме. У нас есть возможность прогуливаться на участке", — добавил он.Клуни также поделился, что пытается найти баланс между стремлением защитить детей и предоставлением им возможности совершать свои ошибки.Жена Клуни – юрист – специалист по защите прав человека – родила близнецов в 2017 году. Пара поженилась в Венеции в 2014 году.
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, джордж клуни, венеция
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Американский актер Джордж Клуни в интервью изданию The Guardian рассказал
, что почти не выходит из дома с марта, поскольку опасается, что его больной астмой сын может заразиться коронавирусом.
Клуни поделился, что ему и его супруге – Амаль – очень повезло, что у них большой загородный дом.
У пары растут близнецы – Александр и Элла, которым по три года. У мальчика астма, и из-за этого возможны осложнения, если он заразится COVID-19.
"Этот год был сложным для всех. Он плохо начался и так себе продолжался до недавнего времени", — поделился актер.
"Но мне очень повезло. Похоже, моя карьера была все же довольно успешной, если в итоге я живу в довольно просторном доме. У нас есть возможность прогуливаться на участке", — добавил он.
Клуни также поделился, что пытается найти баланс между стремлением защитить детей и предоставлением им возможности совершать свои ошибки.
Жена Клуни – юрист – специалист по защите прав человека – родила близнецов в 2017 году. Пара поженилась в Венеции в 2014 году.