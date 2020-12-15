https://ria.ru/20201215/byudzhet-1589329412.html

Бюджет Владимирской области на 2021-2023 годы увеличен на 4 млрд рублей

Бюджет Владимирской области на 2021-2023 годы увеличен на 4 млрд рублей

Расходы и доходы областного бюджета Владимирской области на 2021-2023 годы увеличены на 4 миллиарда 72 миллиона рублей, соответственно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:27

2020-12-15T14:27

2020-12-15T14:27

законодательное собрание владимирской области

владимирская область

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ВЛАДИМИР, 15 дек – РИА Новости. Расходы и доходы областного бюджета Владимирской области на 2021-2023 годы увеличены на 4 миллиарда 72 миллиона рублей, соответственно, сообщает пресс-служба регионального парламента.Ключевым вопросом итогового заседания областного Законодательного собрания стало принятие закона о бюджете на 2021 и плановый период до 2023 года. В конце ноября Госдума рассмотрела проект федерального бюджета на 2021-2023 годы в третьем чтении. В нем утверждены субсидии и дополнительные целевые межбюджетные трансферты субъектам РФ, в том числе Владимирской области, говорится в сообщении.Основную долю в расходах 2021 года по-прежнему занимают расходы на социальную сферу – более 70%. По словам председателя Заксобрания Владимира Киселева, несмотря на сложную экономическую ситуацию, которая сложилась из-за пандемии, сохраняются все социальные обязательства перед жителями области. Ряд поправок был включен депутатами на основании наказов избирателей. По инициативе депутатов областного парламента зарезервированы средства на строительство поликлиники в микрорайоне Заклязьменский во Владимире и зданий детской поликлиники Кольчугинской ЦРБ.В областном бюджете учтены расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Заксобрания: в 2021 году – более 175 миллионов рублей, в 2022 году – более 240 миллионов рублей, в 2023 году – 144 миллиона рублей. Также парламентарии приняли решение зарезервировать около 60 миллионов рублей на реконструкцию в 2021 году Владимирского академического театра драмы, пострадавшего из-за пожара.В целом, депутаты распределили средства по конкретным отраслям, территориям и объектам. По информации председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания Михаила Максюкова, ко второму чтению бюджета поступило 138 поправок. В частности, ряд из них касается увеличения бюджетных средств на ремонт и строительство дорог местного значения

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владимирская область

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законодательное собрание владимирской области, владимирская область