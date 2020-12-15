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Бюджет Владимирской области на 2021-2023 годы увеличен на 4 млрд рублей
Бюджет Владимирской области на 2021-2023 годы увеличен на 4 млрд рублей
Расходы и доходы областного бюджета Владимирской области на 2021-2023 годы увеличены на 4 миллиарда 72 миллиона рублей, соответственно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:27
2020-12-15T14:27
2020-12-15T14:27
законодательное собрание владимирской области
владимирская область
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ВЛАДИМИР, 15 дек – РИА Новости. Расходы и доходы областного бюджета Владимирской области на 2021-2023 годы увеличены на 4 миллиарда 72 миллиона рублей, соответственно, сообщает пресс-служба регионального парламента.Ключевым вопросом итогового заседания областного Законодательного собрания стало принятие закона о бюджете на 2021 и плановый период до 2023 года. В конце ноября Госдума рассмотрела проект федерального бюджета на 2021-2023 годы в третьем чтении. В нем утверждены субсидии и дополнительные целевые межбюджетные трансферты субъектам РФ, в том числе Владимирской области, говорится в сообщении.Основную долю в расходах 2021 года по-прежнему занимают расходы на социальную сферу – более 70%. По словам председателя Заксобрания Владимира Киселева, несмотря на сложную экономическую ситуацию, которая сложилась из-за пандемии, сохраняются все социальные обязательства перед жителями области. Ряд поправок был включен депутатами на основании наказов избирателей. По инициативе депутатов областного парламента зарезервированы средства на строительство поликлиники в микрорайоне Заклязьменский во Владимире и зданий детской поликлиники Кольчугинской ЦРБ.В областном бюджете учтены расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Заксобрания: в 2021 году – более 175 миллионов рублей, в 2022 году – более 240 миллионов рублей, в 2023 году – 144 миллиона рублей. Также парламентарии приняли решение зарезервировать около 60 миллионов рублей на реконструкцию в 2021 году Владимирского академического театра драмы, пострадавшего из-за пожара.В целом, депутаты распределили средства по конкретным отраслям, территориям и объектам. По информации председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания Михаила Максюкова, ко второму чтению бюджета поступило 138 поправок. В частности, ряд из них касается увеличения бюджетных средств на ремонт и строительство дорог местного значения
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законодательное собрание владимирской области, владимирская область
ВЛАДИМИР, 15 дек – РИА Новости.
Расходы и доходы областного бюджета Владимирской области
на 2021-2023 годы увеличены на 4 миллиарда 72 миллиона рублей, соответственно, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Ключевым вопросом итогового заседания областного Законодательного собрания стало принятие закона о бюджете на 2021 и плановый период до 2023 года. В конце ноября Госдума
рассмотрела проект федерального бюджета на 2021-2023 годы в третьем чтении. В нем утверждены субсидии и дополнительные целевые межбюджетные трансферты субъектам РФ, в том числе Владимирской области, говорится в сообщении.
"Главный финансовый документ Владимирской области уже рассматривался депутатами и был принят в первом чтении 23 ноября. Тогда же были обозначены общие параметры и определены приоритеты расходов. К настоящему моменту регион получил дополнительные федеральные деньги, и основные показатели бюджета изменились в большую сторону. Расходы и доходы областного бюджета на 2021-2023 годы увеличены на 4 миллиарда 72 миллиона рублей, соответственно", - говорится в сообщении.
Основную долю в расходах 2021 года по-прежнему занимают расходы на социальную сферу – более 70%. По словам председателя Заксобрания Владимира Киселева, несмотря на сложную экономическую ситуацию, которая сложилась из-за пандемии, сохраняются все социальные обязательства перед жителями области. Ряд поправок был включен депутатами на основании наказов избирателей. По инициативе депутатов областного парламента зарезервированы средства на строительство поликлиники в микрорайоне Заклязьменский во Владимире и зданий детской поликлиники Кольчугинской ЦРБ.
"Кроме того, в бюджете зарезервированы средства на строительство здания для станции скорой помощи во Владимире. В этом году при Законодательном собрании была создана рабочая группа, которая изучала проблемы службы скорой помощи. Медики говорили о том, что старое здание крайне неудобно для работы, поэтому в бюджете мы заложили средства на строительство нового", - приводит пресс-служба слова Киселева.
В областном бюджете учтены расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Заксобрания: в 2021 году – более 175 миллионов рублей, в 2022 году – более 240 миллионов рублей, в 2023 году – 144 миллиона рублей.
Также парламентарии приняли решение зарезервировать около 60 миллионов рублей на реконструкцию в 2021 году Владимирского академического театра драмы, пострадавшего из-за пожара.
"Этого, конечно, не хватит, но я очень надеюсь на наши договоренности с Москвой в этом вопросе. Напомню, я и мои коллеги из Федерального собрания Игорь Игошин и Ольга Хохлова обратились после пожара в театре к руководству партии "Единая Россия" с просьбой помочь найти деньги на восстановление здания. Андрей Турчак, в свою очередь, обратился в министерство культуры, и мы получили ответ, что нам выделят дополнительные средства из федерального бюджета, если администрация области подготовит необходимые документы", - напомнил Киселев.
В целом, депутаты распределили средства по конкретным отраслям, территориям и объектам. По информации председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания Михаила Максюкова, ко второму чтению бюджета поступило 138 поправок. В частности, ряд из них касается увеличения бюджетных средств на ремонт и строительство дорог местного значения