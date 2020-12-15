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Российские пенсионеры захотели стать блогерами
Российские пенсионеры захотели стать блогерами
Около 18 процентов россиян на пенсии хотели бы стать блогерами, чтобы делиться советами, а также рассказывать о своих буднях, хобби и путешествиях, говорится в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:49
2020-12-15T14:41
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telegram (приложение)
сбербанк россии
рамблер
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Около 18 процентов россиян на пенсии хотели бы стать блогерами, чтобы делиться советами, а также рассказывать о своих буднях, хобби и путешествиях, говорится в опросе НПФ Сбербанка и портала "Рамблер".При этом 65 процентов из них рассчитывают, что блог принесет не только удовольствие, но и доход. Опрос показал, что 41 процент россиян полагают, что единственным источником дохода после окончания карьеры будет государственная пенсия, еще 33 процента рассчитывают на сбережения, а еще восемь надеются на помощь взрослых детей. При этом 18 процентов респондентов уверены, что смогут получать основной доход именно от блога.Заводя на пенсии блог, примерно 41 процент россиян намерены зарабатывать на нем существенные деньги, 24 процента рассчитывают на значительную прибавку к выплатам. Однако еще 24 процента сомневаются в таком заработке, хотя не откажутся от дополнительного дохода. Еще 11 процентов опрошенных и вовсе не рассчитывают на заработок от этого занятия.В блогах пенсионеры планируют делиться полезными советами (так ответили 19 процентов респондентов), 17 процентов намерены рассказывать о путешествиях и хобби, а 12 процентов — о своих буднях. Вспоминать молодость планируют восемь процентов, а рассуждать о здоровье — семь.Самыми популярными платформами для таких блогов опрошенные считают YouTube (33 процента), TikTok (17 процентов), Instagram (17 процентов) и "Яндекс.Дзен" (11 процентов). Telegram, Facebook и "ВКонтакте" набрали не более пяти процентов каждый.Как отмечается в исследовании, у работающих россиян времени на блоги не хватает: очень активно их ведут только шесть процентов опрошенных, столько же уделяют им время нерегулярно. Редко размещают посты около 17 процентов респондентов, а 71 процент не ведут блог совсем.В исследовании приняли участие почти четыре с половиной тысячи человек по всей России.
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/bloger-1585342591.html
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россия, tiktok, telegram (приложение), сбербанк россии, рамблер, технологии, общество

Российские пенсионеры захотели стать блогерами

12:49 15.12.2020 (обновлено: 14:41 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтарт продаж новых iPhone в России
Старт продаж новых iPhone в России - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Около 18 процентов россиян на пенсии хотели бы стать блогерами, чтобы делиться советами, а также рассказывать о своих буднях, хобби и путешествиях, говорится в опросе НПФ Сбербанка и портала "Рамблер".
При этом 65 процентов из них рассчитывают, что блог принесет не только удовольствие, но и доход.
Опрос показал, что 41 процент россиян полагают, что единственным источником дохода после окончания карьеры будет государственная пенсия, еще 33 процента рассчитывают на сбережения, а еще восемь надеются на помощь взрослых детей. При этом 18 процентов респондентов уверены, что смогут получать основной доход именно от блога.
Заводя на пенсии блог, примерно 41 процент россиян намерены зарабатывать на нем существенные деньги, 24 процента рассчитывают на значительную прибавку к выплатам. Однако еще 24 процента сомневаются в таком заработке, хотя не откажутся от дополнительного дохода. Еще 11 процентов опрошенных и вовсе не рассчитывают на заработок от этого занятия.
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В блогах пенсионеры планируют делиться полезными советами (так ответили 19 процентов респондентов), 17 процентов намерены рассказывать о путешествиях и хобби, а 12 процентов — о своих буднях. Вспоминать молодость планируют восемь процентов, а рассуждать о здоровье — семь.
Самыми популярными платформами для таких блогов опрошенные считают YouTube (33 процента), TikTok (17 процентов), Instagram (17 процентов) и "Яндекс.Дзен" (11 процентов). Telegram, Facebook и "ВКонтакте" набрали не более пяти процентов каждый.
Как отмечается в исследовании, у работающих россиян времени на блоги не хватает: очень активно их ведут только шесть процентов опрошенных, столько же уделяют им время нерегулярно. Редко размещают посты около 17 процентов респондентов, а 71 процент не ведут блог совсем.
В исследовании приняли участие почти четыре с половиной тысячи человек по всей России.
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