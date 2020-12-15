https://ria.ru/20201215/blagotvoritelnost-1589398511.html

ТЦ МЕГА Теплый Стан проводит новогоднюю благотворительную акцию

ТЦ МЕГА Теплый Стан проводит новогоднюю благотворительную акцию

ТЦ МЕГА Теплый Стан совместно с благотворительным фондом "Собаки, которые любят", детским хосписом "Дом с маяком" и Ногинским пансионатом для пожилых людей и... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:56

2020-12-15T20:56

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благотворительность

дом с маяком

собаки

животные

общество

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ТЦ МЕГА Теплый Стан совместно с благотворительным фондом "Собаки, которые любят", детским хосписом "Дом с маяком" и Ногинским пансионатом для пожилых людей и инвалидов проводят благотворительную акцию в поддержку людей и животных, которые находятся под их опекой. Совершить маленький добрый поступок и подарить одиноким старикам, детям и собакам праздник очень легко. Для этого с 1 декабря по 10 января приезжайте в ТЦ МЕГА Теплый Стан (вход в ИКЕА и М.Видео), на новогодней елке выбирайте открытку с пожеланиями и приносите подарки для тех, кто в этом особенно нуждается в специальный бокс. После праздников подарки отправятся к своим получателям. Новый год - время чудес и исполнения желаний, когда каждый может почувствовать себя волшебником. Для животных можно приобрести в подарок сухие и консервированные корма, лакомства, ошейники, шлейки и поводки, щетки для шерсти, миски. Детям всегда будут необходимы подгузники, салфетки, продукты, гигиенические средства. Пожилых людей порадуют пледы, продуктовые наборы, зонты, посуда, наборы для вышивания. Полный список пожеланий размещен на Благотворительной Елке, подробности акции можно узнать по ссылке.

https://ria.ru/20201210/blagotvoritelnost-1588577093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, дом с маяком, собаки, животные, общество