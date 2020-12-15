ТЦ МЕГА Теплый Стан проводит новогоднюю благотворительную акцию
20:56 15.12.2020 (обновлено: 21:06 15.12.2020)
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ТЦ МЕГА Теплый Стан совместно с благотворительным фондом "Собаки, которые любят", детским хосписом "Дом с маяком" и Ногинским пансионатом для пожилых людей и инвалидов проводят благотворительную акцию в поддержку людей и животных, которые находятся под их опекой.
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
Совершить маленький добрый поступок и подарить одиноким старикам, детям и собакам праздник очень легко. Для этого с 1 декабря по 10 января приезжайте в ТЦ МЕГА Теплый Стан (вход в ИКЕА и М.Видео), на новогодней елке выбирайте открытку с пожеланиями и приносите подарки для тех, кто в этом особенно нуждается в специальный бокс.
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
После праздников подарки отправятся к своим получателям.
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
Новый год - время чудес и исполнения желаний, когда каждый может почувствовать себя волшебником. Для животных можно приобрести в подарок сухие и консервированные корма, лакомства, ошейники, шлейки и поводки, щетки для шерсти, миски. Детям всегда будут необходимы подгузники, салфетки, продукты, гигиенические средства.
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
Пожилых людей порадуют пледы, продуктовые наборы, зонты, посуда, наборы для вышивания. Полный список пожеланий размещен на Благотворительной Елке, подробности акции можно узнать по ссылке.
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