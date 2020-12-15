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ТЦ МЕГА Теплый Стан проводит новогоднюю благотворительную акцию
ТЦ МЕГА Теплый Стан проводит новогоднюю благотворительную акцию
ТЦ МЕГА Теплый Стан совместно с благотворительным фондом "Собаки, которые любят", детским хосписом "Дом с маяком" и Ногинским пансионатом для пожилых людей и... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:56
2020-12-15T21:06
благотворительность
дом с маяком
собаки
животные
общество
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ТЦ МЕГА Теплый Стан совместно с благотворительным фондом "Собаки, которые любят", детским хосписом "Дом с маяком" и Ногинским пансионатом для пожилых людей и инвалидов проводят благотворительную акцию в поддержку людей и животных, которые находятся под их опекой. Совершить маленький добрый поступок и подарить одиноким старикам, детям и собакам праздник очень легко. Для этого с 1 декабря по 10 января приезжайте в ТЦ МЕГА Теплый Стан (вход в ИКЕА и М.Видео), на новогодней елке выбирайте открытку с пожеланиями и приносите подарки для тех, кто в этом особенно нуждается в специальный бокс. После праздников подарки отправятся к своим получателям. Новый год - время чудес и исполнения желаний, когда каждый может почувствовать себя волшебником. Для животных можно приобрести в подарок сухие и консервированные корма, лакомства, ошейники, шлейки и поводки, щетки для шерсти, миски. Детям всегда будут необходимы подгузники, салфетки, продукты, гигиенические средства. Пожилых людей порадуют пледы, продуктовые наборы, зонты, посуда, наборы для вышивания. Полный список пожеланий размещен на Благотворительной Елке, подробности акции можно узнать по ссылке.
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благотворительность, дом с маяком, собаки, животные, общество

ТЦ МЕГА Теплый Стан проводит новогоднюю благотворительную акцию

20:56 15.12.2020 (обновлено: 21:06 15.12.2020)
 
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ТЦ МЕГА Теплый Стан совместно с благотворительным фондом "Собаки, которые любят", детским хосписом "Дом с маяком" и Ногинским пансионатом для пожилых людей и инвалидов проводят благотворительную акцию в поддержку людей и животных, которые находятся под их опекой.
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
Совершить маленький добрый поступок и подарить одиноким старикам, детям и собакам праздник очень легко. Для этого с 1 декабря по 10 января приезжайте в ТЦ МЕГА Теплый Стан (вход в ИКЕА и М.Видео), на новогодней елке выбирайте открытку с пожеланиями и приносите подарки для тех, кто в этом особенно нуждается в специальный бокс.
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
После праздников подарки отправятся к своим получателям.
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
Новый год - время чудес и исполнения желаний, когда каждый может почувствовать себя волшебником. Для животных можно приобрести в подарок сухие и консервированные корма, лакомства, ошейники, шлейки и поводки, щетки для шерсти, миски. Детям всегда будут необходимы подгузники, салфетки, продукты, гигиенические средства.
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Благотворительная Ёлка в ТЦ МЕГА Теплый Стан
Пожилых людей порадуют пледы, продуктовые наборы, зонты, посуда, наборы для вышивания. Полный список пожеланий размещен на Благотворительной Елке, подробности акции можно узнать по ссылке.
Фонд помощи бездомным животным НИКА - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 13:06
Благотворительный фонд "НИКА" запускает акцию "Санта для хвоста"
 
БлаготворительностьДом с маякомсобакиЖивотныеОбщество
 
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