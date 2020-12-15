Трамп отказался уважать волю народа, заявил Байден
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий президент Дональд Трамп отказался уважать волю народа, предприняв маневр с иском об отмене выборов в четырех штатах.
Байден осудил иск Техаса с требованием отменить итоги выборов в четырех штатах, уже отклоненный ранее Верховным судом.
"Этот иск потребовал от Верховного суда отвергнуть сертифицированные результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Этот юридический маневр был предпринят группой избранных чиновников, группа штатов попыталась убедить Верховный суд стереть голоса более чем 20 миллионов американцев в других штатах - по вине президента, который в качестве кандидата проиграл коллегию выборщиков, проиграл по голосам избирателей, проиграл во всех штатах, где он пытался пересмотреть голоса. Это настолько экстремальная позиция, которой мы раньше не видели. Эта позиция - отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ уважать нашу Конституцию", - заявил Байден.
Он поддержал решение суда, который, по его словам, полностью отверг претензии Техаса.
"Это ясный сигнал президенту Трампу, что (Верховный суд) не будет участвовать в нападении на нашу демократию", - сказал Байден.
По итогам голосов выборщиков Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Иски Трампа по-прежнему рассматриваются в судах ряда штатов, однако ни один суд на его сторону не встал. В теории голоса выборщиков могут быть оспорены при утверждении конгрессом, но юридических предпосылок к этому на данном этапе нет, поскольку все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок.
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