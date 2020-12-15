https://ria.ru/20201215/biden-1589242905.html

Трамп отказался уважать волю народа, заявил Байден

Трамп отказался уважать волю народа, заявил Байден

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий президент Дональд Трамп отказался уважать волю народа, предприняв маневр с иском об отмене выборов в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T04:16

2020-12-15T04:16

2020-12-15T04:16

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

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пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий президент Дональд Трамп отказался уважать волю народа, предприняв маневр с иском об отмене выборов в четырех штатах.Байден осудил иск Техаса с требованием отменить итоги выборов в четырех штатах, уже отклоненный ранее Верховным судом."Этот иск потребовал от Верховного суда отвергнуть сертифицированные результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Этот юридический маневр был предпринят группой избранных чиновников, группа штатов попыталась убедить Верховный суд стереть голоса более чем 20 миллионов американцев в других штатах - по вине президента, который в качестве кандидата проиграл коллегию выборщиков, проиграл по голосам избирателей, проиграл во всех штатах, где он пытался пересмотреть голоса. Это настолько экстремальная позиция, которой мы раньше не видели. Эта позиция - отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ уважать нашу Конституцию", - заявил Байден.Он поддержал решение суда, который, по его словам, полностью отверг претензии Техаса.По итогам голосов выборщиков Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Иски Трампа по-прежнему рассматриваются в судах ряда штатов, однако ни один суд на его сторону не встал. В теории голоса выборщиков могут быть оспорены при утверждении конгрессом, но юридических предпосылок к этому на данном этапе нет, поскольку все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок.

https://ria.ru/20201215/vybory-1589242644.html

https://ria.ru/20201213/ssha-1588905013.html

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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, мичиган, сша, в мире