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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201215/bayden-1589383656.html
Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах
Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джозефа Байдена по случаю победы на выборах президента США, выразив надежду на внимание американских властей к... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:42
2020-12-15T19:11
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
московский патриархат
дональд трамп
русская православная церковь
джо байден
сша
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джозефа Байдена по случаю победы на выборах президента США, выразив надежду на внимание американских властей к религиозным нуждам русскоязычной паствы в стране, сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.Патриарх отметил, что на протяжении долгого времени выходцы из стран канонической ответственности Московского патриархата проживают и работают в США, при этом многие из них являются православными верующими. Пастырскую заботу о них несут патриаршие приходы РПЦ в США, а также Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), говорится в обращении.В поздравлении также говорится о том, что современный мир нуждается в большей стабильности и безопасности, в развитии конструктивного сотрудничества между государствами, направленного на решение проблем экстремизма и терроризма, региональных военных конфликтов, экономической справедливости, защиты окружающей природной среды.По итогам голосования выборщиков в США демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
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новости - религия и мировоззрение, московский патриархат, дональд трамп, русская православная церковь, джо байден, сша

Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах

18:42 15.12.2020 (обновлено: 19:11 15.12.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден в Вашингтоне
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джозефа Байдена по случаю победы на выборах президента США, выразив надежду на внимание американских властей к религиозным нуждам русскоязычной паствы в стране, сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

"Русская православная церковь считает межрелигиозный и межкультурный диалог важным инструментом укрепления взаимоуважения и добрососедства, согласия в обществе. Выражаем готовность к совместной работе в этой сфере с властями Соединенных Штатов Америки", - говорится в поздравлении, текст которого публикует сайт РПЦ.

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Патриарх отметил, что на протяжении долгого времени выходцы из стран канонической ответственности Московского патриархата проживают и работают в США, при этом многие из них являются православными верующими. Пастырскую заботу о них несут патриаршие приходы РПЦ в США, а также Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), говорится в обращении.

"Надеюсь на внимание американских властей к религиозным нуждам русскоязычной паствы", - подчеркнул патриарх.

В поздравлении также говорится о том, что современный мир нуждается в большей стабильности и безопасности, в развитии конструктивного сотрудничества между государствами, направленного на решение проблем экстремизма и терроризма, региональных военных конфликтов, экономической справедливости, защиты окружающей природной среды.
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"Убежден, что взаимодействие наших стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности", - считает патриарх.

По итогам голосования выборщиков в США демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатДональд ТрампРусская православная церковьДжо БайденСША
 
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