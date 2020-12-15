Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах
18:42 15.12.2020 (обновлено: 19:11 15.12.2020)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джозефа Байдена по случаю победы на выборах президента США, выразив надежду на внимание американских властей к религиозным нуждам русскоязычной паствы в стране, сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.
"Русская православная церковь считает межрелигиозный и межкультурный диалог важным инструментом укрепления взаимоуважения и добрососедства, согласия в обществе. Выражаем готовность к совместной работе в этой сфере с властями Соединенных Штатов Америки", - говорится в поздравлении, текст которого публикует сайт РПЦ.
Патриарх отметил, что на протяжении долгого времени выходцы из стран канонической ответственности Московского патриархата проживают и работают в США, при этом многие из них являются православными верующими. Пастырскую заботу о них несут патриаршие приходы РПЦ в США, а также Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), говорится в обращении.
"Надеюсь на внимание американских властей к религиозным нуждам русскоязычной паствы", - подчеркнул патриарх.
В поздравлении также говорится о том, что современный мир нуждается в большей стабильности и безопасности, в развитии конструктивного сотрудничества между государствами, направленного на решение проблем экстремизма и терроризма, региональных военных конфликтов, экономической справедливости, защиты окружающей природной среды.
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"Убежден, что взаимодействие наших стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности", - считает патриарх.
По итогам голосования выборщиков в США демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.