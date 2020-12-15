https://ria.ru/20201215/bayden-1589383656.html

Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах

Патриарх Кирилл поздравил Байдена с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джозефа Байдена по случаю победы на выборах президента США, выразив надежду на внимание американских властей к... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:42

2020-12-15T18:42

2020-12-15T19:11

религия и мировоззрение

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московский патриархат

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сша

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джозефа Байдена по случаю победы на выборах президента США, выразив надежду на внимание американских властей к религиозным нуждам русскоязычной паствы в стране, сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.Патриарх отметил, что на протяжении долгого времени выходцы из стран канонической ответственности Московского патриархата проживают и работают в США, при этом многие из них являются православными верующими. Пастырскую заботу о них несут патриаршие приходы РПЦ в США, а также Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), говорится в обращении.В поздравлении также говорится о том, что современный мир нуждается в большей стабильности и безопасности, в развитии конструктивного сотрудничества между государствами, направленного на решение проблем экстремизма и терроризма, региональных военных конфликтов, экономической справедливости, защиты окружающей природной среды.По итогам голосования выборщиков в США демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201213/ssha-1588905013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, московский патриархат, дональд трамп, русская православная церковь, джо байден, сша