https://ria.ru/20201215/bayden-1589381940.html

Байден будет проводить эгоистичную политику, считает эксперт

Байден будет проводить эгоистичную политику, считает эксперт

США при избранном президенте Джо Байдене, невзирая на внешне дружественное отношение к европейским союзникам и "возврат" к эпохе "до Трампа", продолжат... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:32

2020-12-15T18:32

2020-12-15T18:32

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

александр лукашенко

евросоюз

джо байден

белоруссия

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. США при избранном президенте Джо Байдене, невзирая на внешне дружественное отношение к европейским союзникам и "возврат" к эпохе "до Трампа", продолжат проводить свою эгоистичную политику, пренебрегая интересами партнеров, выразил мнение в беседе с РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник президент России Владимир Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС намерены воссоздать "амбициозный союз" с США после вступления Байдена в должность.При этом, по его словам, внешне все будет выглядеть как возврат к дружественному отношению США к Европе. "Можно понять энтузиазм европейских политиков по поводу теперь уже подтвержденного избрания Джо Байдена президентом. Байден олицетворяет возврат к внешне дружественному отношению Америки к европейским союзникам, к американскому "лидерству" в вопросах мирового управления, включая борьбу с глобальным потеплением, к "основанной на ценностях" американской внешней политике до Трампа, которая агрессивно продвигала демократию и права человека", - пояснил Доктороу.Он также добавил, что продвигаемая в последнее время европейскими чиновниками идея стратегической автономии Евросоюза в ближайшее время невыполнима, ЕС продолжит следовать в фарватере политики США. "Стратегическая автономия Европейского союза, создание общеевропейской армии - невыполнимые мечты. Интересы 27 членов ЕС слишком разные, а иногда и противоречат друг другу", - подчеркнул эксперт, отметив, что лидерство в отношениях останется за США.Собеседник агентства отметил, что все последние попытки Евросоюза выступить лидером в международных вопросах успехом не увенчались. "К сожалению, всякий раз, когда ЕС стремится к лидерству в чем-либо, как в случае с Белоруссией и (Александром - ред.) Лукашенко, он неизменно движется к провалам", - заключил он.

https://ria.ru/20201215/bayden-1589330576.html

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, александр лукашенко, евросоюз, джо байден, белоруссия, сша, в мире