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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/bayden-1589283835.html
Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю его избрания на пост президента США, сообщил во вторник представитель РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:39
2020-12-15T11:39
выборы президента сша — 2020
мун чжэ ин
дональд трамп
джо байден
южная корея
сша
в мире
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю его избрания на пост президента США, сообщил во вторник представитель администрации южнокорейского лидера Кан Мин Сок.По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
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мун чжэ ин, дональд трамп, джо байден, южная корея, сша, в мире

Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах

11:39 15.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю его избрания на пост президента США, сообщил во вторник представитель администрации южнокорейского лидера Кан Мин Сок.
"В своем послании президент Мун еще раз поздравил Байдена с избранием президентом на выборах с самым большим числом голосов в истории США и выразил надежду на сотрудничество. Он также отметил, что альянс между Республикой Корея и США играет ключевую роль в обеспечении мира и процветания на Корейском полуострове и в регионе", - подчеркнул Кан Мин Сок.
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 10:24
CNN: Трамп не готов публично признать победу Байдена
По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
 
Выборы президента США — 2020Мун Чжэ ИнДональд ТрампДжо БайденЮжная КореяСШАВ мире
 
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