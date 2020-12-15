Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах

"В своем послании президент Мун еще раз поздравил Байдена с избранием президентом на выборах с самым большим числом голосов в истории США и выразил надежду на сотрудничество. Он также отметил, что альянс между Республикой Корея и США играет ключевую роль в обеспечении мира и процветания на Корейском полуострове и в регионе", - подчеркнул Кан Мин Сок.