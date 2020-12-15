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Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю его избрания на пост президента США, сообщил во вторник представитель РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:39
2020-12-15T11:39
2020-12-15T11:39
выборы президента сша — 2020
мун чжэ ин
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джо байден
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю его избрания на пост президента США, сообщил во вторник представитель администрации южнокорейского лидера Кан Мин Сок.По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
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мун чжэ ин, дональд трамп, джо байден, южная корея, сша, в мире