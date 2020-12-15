Эксперт считает, победа Байдена выгодна для инвесторов
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инвесторы могут зафиксировать существенную прибыль в "рисковых" активах, в том числе и в рубле, который с начала ноября укрепился почти на 9%, но может теперь соскользнуть по меньшей мере до 74,5 за доллар, сказал РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
По итогам голосования выборщиков президента США демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
Аналитик напоминает, что мировые финансовые рынки и в первую очередь "развивающиеся" площадки росли на протяжении последних шести недель. "Фондовое ралли стартовало как раз сразу после президентских выборов в США 3 ноября. Рубль с начала ноября укрепился почти на 9%. Как говорится, исход голосования выборщиков уже был в цене активов", - указывает он.
"Выборщики отдали свои голоса за Байдена. Неожиданностей не произошло, инаугурация должна состояться 20 января. Сейчас, когда неопределенность с главой Белого дома снята, инвесторы могут зафиксировать существенную прибыль в рисковых позициях. И здесь рубль не будет исключением - мощная волна укрепления нацвалюты способна скорректироваться, а область чуть ниже 73 рублей за доллар США станет поддержкой до конца года. Сопротивление по паре "доллар-рубль" находится на уровне 74,5 рубля", - оценивает Зельцер.
"При этом говорить о начале новой волны девальвации преждевременно. Значимое ослабление рубля возможно лишь в случае эскалации отношений по линии Москва-Вашингтон. При спокойном внешнем фоне в следующем году мы по-прежнему ждем движения в район 70 рублей", - заключил эксперт.