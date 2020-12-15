Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/bayden-1589254072.html
Эксперт считает, победа Байдена выгодна для инвесторов
Эксперт считает, победа Байдена выгодна для инвесторов
Инвесторы могут зафиксировать существенную прибыль в "рисковых" активах, в том числе и в рубле, который с начала ноября укрепился почти на 9%, но может теперь... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:02
2020-12-15T09:02
выборы президента сша — 2020
бкс мир инвестиций
дональд трамп
джо байден
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583523912_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_d559e72c0228b4f9d3c8e56fe59f8c63.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инвесторы могут зафиксировать существенную прибыль в "рисковых" активах, в том числе и в рубле, который с начала ноября укрепился почти на 9%, но может теперь соскользнуть по меньшей мере до 74,5 за доллар, сказал РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.По итогам голосования выборщиков президента США демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.Аналитик напоминает, что мировые финансовые рынки и в первую очередь "развивающиеся" площадки росли на протяжении последних шести недель. "Фондовое ралли стартовало как раз сразу после президентских выборов в США 3 ноября. Рубль с начала ноября укрепился почти на 9%. Как говорится, исход голосования выборщиков уже был в цене активов", - указывает он."Выборщики отдали свои голоса за Байдена. Неожиданностей не произошло, инаугурация должна состояться 20 января. Сейчас, когда неопределенность с главой Белого дома снята, инвесторы могут зафиксировать существенную прибыль в рисковых позициях. И здесь рубль не будет исключением - мощная волна укрепления нацвалюты способна скорректироваться, а область чуть ниже 73 рублей за доллар США станет поддержкой до конца года. Сопротивление по паре "доллар-рубль" находится на уровне 74,5 рубля", - оценивает Зельцер.
https://ria.ru/20201215/bayden-1589253449.html
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583523912_0:105:2591:2048_1920x0_80_0_0_3db32e5e5561806812f27f1be1ce9e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бкс мир инвестиций, дональд трамп, джо байден, сша, экономика

Эксперт считает, победа Байдена выгодна для инвесторов

09:02 15.12.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инвесторы могут зафиксировать существенную прибыль в "рисковых" активах, в том числе и в рубле, который с начала ноября укрепился почти на 9%, но может теперь соскользнуть по меньшей мере до 74,5 за доллар, сказал РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
По итогам голосования выборщиков президента США демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 08:57Выборы президента США — 2020
В Совфеде объяснили, почему не стоит уповать на победу Байдена
Аналитик напоминает, что мировые финансовые рынки и в первую очередь "развивающиеся" площадки росли на протяжении последних шести недель. "Фондовое ралли стартовало как раз сразу после президентских выборов в США 3 ноября. Рубль с начала ноября укрепился почти на 9%. Как говорится, исход голосования выборщиков уже был в цене активов", - указывает он.
"Выборщики отдали свои голоса за Байдена. Неожиданностей не произошло, инаугурация должна состояться 20 января. Сейчас, когда неопределенность с главой Белого дома снята, инвесторы могут зафиксировать существенную прибыль в рисковых позициях. И здесь рубль не будет исключением - мощная волна укрепления нацвалюты способна скорректироваться, а область чуть ниже 73 рублей за доллар США станет поддержкой до конца года. Сопротивление по паре "доллар-рубль" находится на уровне 74,5 рубля", - оценивает Зельцер.
"При этом говорить о начале новой волны девальвации преждевременно. Значимое ослабление рубля возможно лишь в случае эскалации отношений по линии Москва-Вашингтон. При спокойном внешнем фоне в следующем году мы по-прежнему ждем движения в район 70 рублей", - заключил эксперт.
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
И все же Байден. Что помешало Трампу взять реванш
 
Выборы президента США — 2020БКС Мир инвестицийДональд ТрампДжо БайденСШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
04:41Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца
Лента новостейМолния