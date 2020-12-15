https://ria.ru/20201215/bayden-1589254072.html

Эксперт считает, победа Байдена выгодна для инвесторов

Эксперт считает, победа Байдена выгодна для инвесторов

Инвесторы могут зафиксировать существенную прибыль в "рисковых" активах, в том числе и в рубле, который с начала ноября укрепился почти на 9%, но может теперь... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:02

2020-12-15T09:02

2020-12-15T09:02

выборы президента сша — 2020

бкс мир инвестиций

дональд трамп

джо байден

сша

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Инвесторы могут зафиксировать существенную прибыль в "рисковых" активах, в том числе и в рубле, который с начала ноября укрепился почти на 9%, но может теперь соскользнуть по меньшей мере до 74,5 за доллар, сказал РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.По итогам голосования выборщиков президента США демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.Аналитик напоминает, что мировые финансовые рынки и в первую очередь "развивающиеся" площадки росли на протяжении последних шести недель. "Фондовое ралли стартовало как раз сразу после президентских выборов в США 3 ноября. Рубль с начала ноября укрепился почти на 9%. Как говорится, исход голосования выборщиков уже был в цене активов", - указывает он."Выборщики отдали свои голоса за Байдена. Неожиданностей не произошло, инаугурация должна состояться 20 января. Сейчас, когда неопределенность с главой Белого дома снята, инвесторы могут зафиксировать существенную прибыль в рисковых позициях. И здесь рубль не будет исключением - мощная волна укрепления нацвалюты способна скорректироваться, а область чуть ниже 73 рублей за доллар США станет поддержкой до конца года. Сопротивление по паре "доллар-рубль" находится на уровне 74,5 рубля", - оценивает Зельцер.

https://ria.ru/20201215/bayden-1589253449.html

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, дональд трамп, джо байден, сша, экономика