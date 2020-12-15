https://ria.ru/20201215/avtomobili-1589314199.html

Больницам Самарской области передали ключи от 70 медицинских автомобилей

Больницам Самарской области передали ключи от 70 медицинских автомобилей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал больницам региона ключи от 70 медицинских автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:24

2020-12-15T13:24

2020-12-15T13:24

дмитрий азаров

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564081709_0:114:2851:1718_1920x0_80_0_0_b42e8195521f8ac542326220c3569470.jpg

САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал больницам региона ключи от 70 медицинских автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, автомобили были приобретены на часть средств президентского гранта, который Самарская область получила за достижение в прошлом году показателей социально-экономического развития. Министерству здравоохранения региона от общей суммы были выделены 100 миллионов рублей на покупку машин.Губернатор также еще раз поблагодарил всех медицинских работников за оказание помощи жителям региона в период пандемии.В настоящее время в распоряжение лечебных учреждений губернии уже поступило 135 машин. Отмечается, что транспорт поможет врачам оперативно реагировать на вызовы, число которых в этом году существенно возросло из-за пандемии.По данным пресс-службы, дополнительно до конца года за счет сложившейся экономии по результатам проведения торгов будет закуплен еще 31 автомобиль. Всего до конца года в лечебные учреждения Самарской области по инициативе Азарова будут переданы 166 автомобилей. Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в конце сентября на службу медикам поступили 28 новых машин скорой медицинской помощи.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/samara-1588662369.html

https://ria.ru/20201210/perezakhoronenie-1588583389.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий азаров, самарская область