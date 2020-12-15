Больницам Самарской области передали ключи от 70 медицинских автомобилей
САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал больницам региона ключи от 70 медицинских автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 15 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал городским и районным больницам региона ключи от 70 новых медицинских машин марки Niva. Они предназначены для оказания неотложной помощи жителям удаленных районов и сел", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, автомобили были приобретены на часть средств президентского гранта, который Самарская область получила за достижение в прошлом году показателей социально-экономического развития. Министерству здравоохранения региона от общей суммы были выделены 100 миллионов рублей на покупку машин.
"Я очень рад, что сегодня мы передаем 70 новых легендарных автомобилей Niva производства нашего "АвтоВАЗа". За этот год мы значительно укрепили материально-техническую базу системы здравоохранения в целом, и автопарк. В этом году 166 автомобилей мы передаем поликлиникам, фельдшерско-акушерским пунктам, и очень надеемся, что эти машины облегчат работу врачей", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор также еще раз поблагодарил всех медицинских работников за оказание помощи жителям региона в период пандемии.
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В настоящее время в распоряжение лечебных учреждений губернии уже поступило 135 машин. Отмечается, что транспорт поможет врачам оперативно реагировать на вызовы, число которых в этом году существенно возросло из-за пандемии.
По данным пресс-службы, дополнительно до конца года за счет сложившейся экономии по результатам проведения торгов будет закуплен еще 31 автомобиль. Всего до конца года в лечебные учреждения Самарской области по инициативе Азарова будут переданы 166 автомобилей. Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в конце сентября на службу медикам поступили 28 новых машин скорой медицинской помощи.