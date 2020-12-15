https://ria.ru/20201215/angara-1589268508.html

Россия начнет пилотируемые запуски к Луне на ракетах "Ангара"

Россия начнет пилотируемые запуски к Луне на ракетах "Ангара"

Первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства "Ангара", а не на сверхтяжелой ракете... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:31

2020-12-15T10:31

2020-12-15T10:37

луна

ангара (ракета)

роскосмос

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства "Ангара", а не на сверхтяжелой ракете "Енисей", следует из сообщения главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, опубликованном в Facebook.Что касается сверхтяжелой ракеты "Енисей", то Рогозин считает преждевременным приступать к ее созданию до того, как будут созданы новые технологии."Я не приступал бы к созданию сверхтяжелого комплекса на основе существующих решений, пусть даже они до сих пор хороши и до сих пор конкурентны. Нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования. Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства", - написал он.Помимо того, по его мнению, требуется разработать новые облегченные материалы для обечаек (корпуса ракеты) и топливных баков, создать незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром.

https://ria.ru/20201214/angara-a5-1589029960.html

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луна, ангара (ракета), роскосмос, космос - риа наука, дмитрий рогозин