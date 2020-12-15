В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота временного госпиталя для больных коронавирусом в "Ленэкспо"
БАРНАУЛ, 15 дек - РИА Новости. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили в Алтайском крае до 6 февраля, соответствующие изменения в указ внес губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В соответствии с указом губернатора Алтайского края режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен с 27 декабря по 6 февраля. Людям старшего поколения предписано оставаться дома для снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Уточняется, что электронный листок нетрудоспособности на период самоизоляции оформляется удаленно. Работнику достаточно сообщить работодателю по телефону или электронной почте о своем намерении получить больничный.
"Также в соответствии с указом в краевых учреждениях здравоохранения возобновляется оказание плановой медицинской помощи, отменены введенные ранее ограничения на проведение профилактических медосмотров и диспансеризации" - сообщает пресс-служба.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся составляет 29 463 человека, из них 25 928 выздоровели, 1315 умерли.
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