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https://ria.ru/20201215/altay-1589316181.html
В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили в Алтайском крае до 6 февраля, соответствующие изменения в указ внес губернатор Виктор Томенко, сообщает... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:33
2020-12-15T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
виктор томенко
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 15 дек - РИА Новости. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили в Алтайском крае до 6 февраля, соответствующие изменения в указ внес губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.Уточняется, что электронный листок нетрудоспособности на период самоизоляции оформляется удаленно. Работнику достаточно сообщить работодателю по телефону или электронной почте о своем намерении получить больничный.В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся составляет 29 463 человека, из них 25 928 выздоровели, 1315 умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, виктор томенко, алтайский край, общество

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

13:33 15.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота временного госпиталя для больных коронавирусом в "Ленэкспо"
Работа временного госпиталя для больных коронавирусом в Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БАРНАУЛ, 15 дек - РИА Новости. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили в Алтайском крае до 6 февраля, соответствующие изменения в указ внес губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В соответствии с указом губернатора Алтайского края режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен с 27 декабря по 6 февраля. Людям старшего поколения предписано оставаться дома для снижения риска заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Уточняется, что электронный листок нетрудоспособности на период самоизоляции оформляется удаленно. Работнику достаточно сообщить работодателю по телефону или электронной почте о своем намерении получить больничный.
"Также в соответствии с указом в краевых учреждениях здравоохранения возобновляется оказание плановой медицинской помощи, отменены введенные ранее ограничения на проведение профилактических медосмотров и диспансеризации" - сообщает пресс-служба.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся составляет 29 463 человека, из них 25 928 выздоровели, 1315 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВиктор ТоменкоАлтайский крайОбщество
 
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