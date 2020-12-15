https://ria.ru/20201215/altay-1589316181.html

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили в Алтайском крае до 6 февраля, соответствующие изменения в указ внес губернатор Виктор Томенко, сообщает... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:33

2020-12-15T13:33

2020-12-15T13:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

виктор томенко

алтайский край

общество

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БАРНАУЛ, 15 дек - РИА Новости. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили в Алтайском крае до 6 февраля, соответствующие изменения в указ внес губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.Уточняется, что электронный листок нетрудоспособности на период самоизоляции оформляется удаленно. Работнику достаточно сообщить работодателю по телефону или электронной почте о своем намерении получить больничный.В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся составляет 29 463 человека, из них 25 928 выздоровели, 1315 умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589279583.html

алтайский край

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коронавирус в россии, виктор томенко, алтайский край, общество