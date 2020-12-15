https://ria.ru/20201215/alkogol-1589244828.html

В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя к 2030 году

В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя к 2030 году

Эксперты Федерального проекта "Трезвая Россия" предложили более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 году, а количество потребителей среди... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T06:11

2020-12-15T06:11

2020-12-15T06:11

россия

трезвая россия

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алкоголь

общество

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Эксперты Федерального проекта "Трезвая Россия" предложили более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 году, а количество потребителей среди трудоспособного населения – до 50%, говорится в докладе о демографической ситуации, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.По данным проекта, объемы потребления алкоголя в России составили в 2020 году 16 миллиардов литров.Среди прочих предложений проекта - снижение к 2030 году количества потребителей алкогольной продукции среди трудоспособного населения с 85% до 50%, а с 70% до 40% - смертности среди трудоспособного населения от причин, связанных со спиртными напитками. Кроме того, эксперты призывают в два раза снизить потребление населением табачной продукции.Кроме того, эксперты проекта предлагают сокращение к 2030 году продаж сигарет в 2 раза с 300 миллиардов штук до 150 миллиардов штук и установление единых требований к качеству табака и табачной продукции повышенного уровня и обеспечение контроля за соблюдением требований с раскрытием информации для неограниченного круга лиц.

https://ria.ru/20201215/alkogol-1589241174.html

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россия, трезвая россия, москва, алкоголь, общество, экономика