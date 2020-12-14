ЛДПР вновь переизбрала Жириновского лидером партии
13:14 14.12.2020 (обновлено: 14:38 14.12.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ЛДПР на очередном итоговом съезде в понедельник вновь избрала председателем партии единственного кандидата на этот пост Владимира Жириновского, таким образом, он возглавляет партию уже 30 лет, передаёт корреспондент РИА Новости.
Делегаты съезда проголосовали за переизбрание Жириновского единогласно.
Сам Жириновский также проголосовал за свою кандидатуру.
"Здесь без выбора: я один за себя. И за список в высший совет. Мы их всех хорошо знаем. Мы много лет вместе. И, соответственно, центральная контрольная комиссия. Конечно, кто-то скажет, что надо, чтобы были альтернативные, но мы 30 лет изучаем друг друга каждый день в ходе нашей работы... Мы уже, как говорится, свои праймериз проходим в течение года", - сказал Жириновский журналистам.
В высший совет партии, помимо Жириновского, по решению съезда войдут сенаторы Иван Абрамов и Елена Афанасьева, депутаты Госдумы Никита Березин, Василий Власов, Алексей Диденко, Максим Зайцев, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Сергей Натаров, Ярослав Нилов, Борис Пайкин, Александр Шерин и замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов.
Также в Центральную контрольно-ревизионную комиссию войдут депутаты Андрей Андрейченко, Александр Курдюмов, Дмитрий Пьяных, Андрей Свинцов и Елена Строкова.
Съезд проводится для переизбрания руководящих органов и проходит в усеченном формате с соблюдением мер безопасности, в нем принимают участие только переболевшие COVID или привившиеся делегаты.
Первое собрание инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) состоялось 13 декабря 1989 года. Учредительный съезд ЛДПСС прошел уже в марте 1990 года, где председателем был избран Жириновский. В 1991 году министерством юстиций СССР было выдано свидетельство о регистрации устава ЛДПСС. На третьем съезде партии в 1992 году было принято решение учредить и зарегистрировать в Минюсте Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), утвердить программу и устав. Председателем ЛДПР был избран Жириновский.