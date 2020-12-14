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Полное солнечное затмение в небе Аргентины. Прямая трансляция
Полное солнечное затмение в небе Аргентины. Прямая трансляция
Жители Аргентины и Чили смогли увидеть полное солнечное затмение 14 декабря. Максимальная фаза ожидается с 19:00 до 19:25 по московскому времени, полная фаза... РИА Новости, 14.12.2020
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земля
солнце
космос - риа наука
аргентина
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Жители Аргентины и Чили смогли увидеть полное солнечное затмение 14 декабря. Максимальная фаза ожидается с 19:00 до 19:25 по московскому времени, полная фаза продлится 130 минут. С территории России затмение увидеть нельзя.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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LIVE: Полное солнечное затмение сияет в небе Аргентины
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видео, земля, солнце, космос - риа наука, аргентина
Полное солнечное затмение в небе Аргентины. Прямая трансляция
Жители Аргентины и Чили смогли увидеть полное солнечное затмение 14 декабря. Максимальная фаза ожидается с 19:00 до 19:25 по московскому времени, полная фаза продлится 130 минут. С территории России затмение увидеть нельзя.
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Полное солнечное затмение в небе Аргентины. Прямая трансляция

17:30 14.12.2020 (обновлено: 23:38 14.12.2020)
 
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Жители Аргентины и Чили смогли увидеть полное солнечное затмение 14 декабря. Максимальная фаза ожидается с 19:00 до 19:25 по московскому времени, полная фаза продлится 130 минут. С территории России затмение увидеть нельзя.
 
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