https://ria.ru/20201214/zatmenie-1589147025.html

Полное солнечное затмение в небе Аргентины. Прямая трансляция

Полное солнечное затмение в небе Аргентины. Прямая трансляция

Жители Аргентины и Чили смогли увидеть полное солнечное затмение 14 декабря. Максимальная фаза ожидается с 19:00 до 19:25 по московскому времени, полная фаза... РИА Новости, 14.12.2020

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земля

солнце

космос - риа наука

аргентина

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Жители Аргентины и Чили смогли увидеть полное солнечное затмение 14 декабря. Максимальная фаза ожидается с 19:00 до 19:25 по московскому времени, полная фаза продлится 130 минут. С территории России затмение увидеть нельзя.

земля

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, земля, солнце, космос - риа наука, аргентина