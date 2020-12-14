https://ria.ru/20201214/zatmenie-1589147025.html
Полное солнечное затмение в небе Аргентины. Прямая трансляция
Полное солнечное затмение в небе Аргентины. Прямая трансляция
Жители Аргентины и Чили смогли увидеть полное солнечное затмение 14 декабря. Максимальная фаза ожидается с 19:00 до 19:25 по московскому времени, полная фаза... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:30
2020-12-14T17:30
2020-12-14T23:38
земля
солнце
космос - риа наука
аргентина
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Жители Аргентины и Чили смогли увидеть полное солнечное затмение 14 декабря. Максимальная фаза ожидается с 19:00 до 19:25 по московскому времени, полная фаза продлится 130 минут. С территории России затмение увидеть нельзя.
земля
аргентина
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Полное солнечное затмение сияет в небе Аргентины
LIVE: Полное солнечное затмение сияет в небе Аргентины
2020-12-14T17:30
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, земля, солнце, космос - риа наука, аргентина
Полное солнечное затмение в небе Аргентины. Прямая трансляция
Жители Аргентины и Чили смогли увидеть полное солнечное затмение 14 декабря. Максимальная фаза ожидается с 19:00 до 19:25 по московскому времени, полная фаза продлится 130 минут. С территории России затмение увидеть нельзя.
2020-12-14T17:30
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