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Борцов с террором и росгвардейцев могут взять под госзащиту
Борцов с террором и росгвардейцев могут взять под госзащиту
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T23:06
2020-12-14T23:06
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, с также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента."Законопроектом предусматривается расширение круга лиц, подлежащих государственной защите в соответствии с указанным Федеральным законом на основе отнесения к ним федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральных государственных гражданских служащих органов внешней разведки Российской Федерации, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.Также законопроектом уточняется, что государственной защите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ, которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.
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россия, госдума рф, общество

Борцов с террором и росгвардейцев могут взять под госзащиту

23:06 14.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, с также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предусматривается расширение круга лиц, подлежащих государственной защите в соответствии с указанным Федеральным законом на основе отнесения к ним федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральных государственных гражданских служащих органов внешней разведки Российской Федерации, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.
Также законопроектом уточняется, что государственной защите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ, которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.
Александр Лысенко - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
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