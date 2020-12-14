https://ria.ru/20201214/zaschita-1589231492.html

Борцов с террором и росгвардейцев могут взять под госзащиту

Борцов с террором и росгвардейцев могут взять под госзащиту

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T23:06

2020-12-14T23:06

2020-12-14T23:06

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, с также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента."Законопроектом предусматривается расширение круга лиц, подлежащих государственной защите в соответствии с указанным Федеральным законом на основе отнесения к ним федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральных государственных гражданских служащих органов внешней разведки Российской Федерации, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.Также законопроектом уточняется, что государственной защите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ, которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.

https://ria.ru/20200804/1575309803.html

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россия, госдума рф, общество