https://ria.ru/20201214/zagryaznenie-1589139770.html
Путин поручил актуализировать перечень загрязняющих веществ
Путин поручил актуализировать перечень загрязняющих веществ
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с научным сообществом актуализировать перечень загрязняющих веществ, в отношении которых есть... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:31
2020-12-14T15:31
2020-12-14T15:31
новости - экология
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587521777_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_2dd9307bcbae0c705e69be892a7c232a.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с научным сообществом актуализировать перечень загрязняющих веществ, в отношении которых есть госрегулирование.Опубликованный на сайте Кремля перечень поручений дан по итогам проверки исполнения законодательства и решений, направленных на кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах."Правительству РФ обеспечить... проработку с привлечением научного сообщества и актуализацию перечней загрязняющих веществ для атмосферного воздуха, в том числе включение в них взвешенных частиц, в отношении которых применяются меры государственного регулирования", - говорится в материалах.Кроме того, кабмину поручено обеспечить стандартизацию требований к измерениям выбросов загрязняющих веществ, автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов и их размещению, а также стимулирование установки этого оборудования преимущественно отечественного производства на объектах негативного воздействия на окружающую среду I категории.Также правительство должно определить правовой статус комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды и поэтапное введение ее в эксплуатацию.Кабмин и Центральный банк, как отмечается, должны завершить формирование системы "зеленых" финансовых инструментов, а также комплекса мер по развитию механизмов добровольного страхования рисков причинения вреда окружающей среде.
https://ria.ru/20201214/vybrosy-1589137391.html
https://ria.ru/20201203/volga-1587433738.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587521777_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_a8bd569b4e0649791bccf912ccbaa3e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, владимир путин, общество
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил правительству вместе с научным сообществом актуализировать перечень загрязняющих веществ, в отношении которых есть госрегулирование.
Опубликованный на сайте Кремля перечень поручений дан по итогам проверки исполнения законодательства и решений, направленных на кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.
"Правительству РФ обеспечить... проработку с привлечением научного сообщества и актуализацию перечней загрязняющих веществ для атмосферного воздуха, в том числе включение в них взвешенных частиц, в отношении которых применяются меры государственного регулирования", - говорится в материалах.
Кроме того, кабмину поручено обеспечить стандартизацию требований к измерениям выбросов загрязняющих веществ, автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов и их размещению, а также стимулирование установки этого оборудования преимущественно отечественного производства на объектах негативного воздействия на окружающую среду I категории.
Также правительство должно определить правовой статус комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды и поэтапное введение ее в эксплуатацию.
Кабмин и Центральный банк, как отмечается, должны завершить формирование системы "зеленых" финансовых инструментов, а также комплекса мер по развитию механизмов добровольного страхования рисков причинения вреда окружающей среде.