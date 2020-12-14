https://ria.ru/20201214/zagryaznenie-1589139770.html

Путин поручил актуализировать перечень загрязняющих веществ

Путин поручил актуализировать перечень загрязняющих веществ

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с научным сообществом актуализировать перечень загрязняющих веществ, в отношении которых есть... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:31

2020-12-14T15:31

2020-12-14T15:31

новости - экология

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с научным сообществом актуализировать перечень загрязняющих веществ, в отношении которых есть госрегулирование.Опубликованный на сайте Кремля перечень поручений дан по итогам проверки исполнения законодательства и решений, направленных на кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах."Правительству РФ обеспечить... проработку с привлечением научного сообщества и актуализацию перечней загрязняющих веществ для атмосферного воздуха, в том числе включение в них взвешенных частиц, в отношении которых применяются меры государственного регулирования", - говорится в материалах.Кроме того, кабмину поручено обеспечить стандартизацию требований к измерениям выбросов загрязняющих веществ, автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов и их размещению, а также стимулирование установки этого оборудования преимущественно отечественного производства на объектах негативного воздействия на окружающую среду I категории.Также правительство должно определить правовой статус комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды и поэтапное введение ее в эксплуатацию.Кабмин и Центральный банк, как отмечается, должны завершить формирование системы "зеленых" финансовых инструментов, а также комплекса мер по развитию механизмов добровольного страхования рисков причинения вреда окружающей среде.

https://ria.ru/20201214/vybrosy-1589137391.html

https://ria.ru/20201203/volga-1587433738.html

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новости - экология, владимир путин, общество