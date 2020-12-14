https://ria.ru/20201214/zadymlenie-1589095381.html

Бирюков рассказал, как устраняли задымление в коллекторе в Москве

Бирюков рассказал, как устраняли задымление в коллекторе в Москве

Задымление в коллекторе в Москве устранили в течение 20 минут с помощью новых средств пожаротушения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:39

2020-12-14T12:39

2020-12-14T12:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

моэк

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570544295_0:271:2986:1951_1920x0_80_0_0_a1bd4470ec8452fcaebb4efe2e0acc93.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Задымление в коллекторе в Москве устранили в течение 20 минут с помощью новых средств пожаротушения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, который находится на месте происшествия.Ранее МЧС РФ сообщило, что задымление произошло в коллекторе на юго-западе Москвы. Бирюков после этого говорил, что задымление произошло в коллекторе на Ленинском проспекте, где находятся коммуникации компаний ОЭК и МОЭК. По словам вице-мэра, отключений потребителей не было, никто не пострадал.Он добавил, что сейчас на этом объекте обстановка спокойная. "Произведена разведка всей подземной части коллектора, и службы приступят к выявлению и устранению возможных нарушений состояния изоляции тех или иных кабелей. Работа идет в штатном режиме. Полностью дана локализация вызова по этому задымлению", - отметил заммэра.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), моэк, москва, происшествия