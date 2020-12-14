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Бирюков рассказал, как устраняли задымление в коллекторе в Москве
Бирюков рассказал, как устраняли задымление в коллекторе в Москве
Задымление в коллекторе в Москве устранили в течение 20 минут с помощью новых средств пожаротушения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:39
2020-12-14T12:39
2020-12-14T12:39
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жкх
петр бирюков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Задымление в коллекторе в Москве устранили в течение 20 минут с помощью новых средств пожаротушения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, который находится на месте происшествия.Ранее МЧС РФ сообщило, что задымление произошло в коллекторе на юго-западе Москвы. Бирюков после этого говорил, что задымление произошло в коллекторе на Ленинском проспекте, где находятся коммуникации компаний ОЭК и МОЭК. По словам вице-мэра, отключений потребителей не было, никто не пострадал.Он добавил, что сейчас на этом объекте обстановка спокойная. "Произведена разведка всей подземной части коллектора, и службы приступят к выявлению и устранению возможных нарушений состояния изоляции тех или иных кабелей. Работа идет в штатном режиме. Полностью дана локализация вызова по этому задымлению", - отметил заммэра.
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РИА Новости
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РИА Новости
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жкх, петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), моэк, москва, происшествия