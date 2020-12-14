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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201214/yugra-1589056993.html
Объемы ввода жилья в Сургутском районе Югры стали рекордными
Объемы ввода жилья в Сургутском районе Югры стали рекордными
Застройщики, работающие в Сургутском районе ХМАО, по итогам 2020 года ввели в эксплуатацию рекордные по меркам муниципалитета 70 тысяч квадратных метров жилья,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:50
2020-12-14T08:50
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 дек - РИА Новости. Застройщики, работающие в Сургутском районе ХМАО, по итогам 2020 года ввели в эксплуатацию рекордные по меркам муниципалитета 70 тысяч квадратных метров жилья, сообщил РИА Новости глава района Андрей Трубецкой."Сложный год был. Кто-то из подрядчиков искал дополнительные стимулы, чтобы увеличить объемы работ, а кто-то, наоборот, искал не возможность работать, а оправдания. Но этот год точно будет абсолютно рекордным в истории Сургутского района - ввели 70 тысяч квадратных метров жилья, такого за 95 лет существования района не было", - сказал Трубецкой.Он отметил, что на выкуп нового жилья для переселения из аварийных домов Сургутский район при поддержке окружных властей в этом году также направил рекордный объем средств."По выкупу жилья стоит отдельно поблагодарить губернатора, правительство округа - они увидели проблему, помогли. Выходим на 1,8 миллиарда рублей, которые направлены по итогам года на выкуп и переселение из аварийного жилья", - уточнил глава Сургутского района.Руководитель муниципалитета ранее на своей странице в Facebook отметил, что в 2020 году администрация района планирует переселить из аварийных домов более 600 семей. Трубецкой подчеркивал, что вопрос расселения - приоритетный для властей Сургутского района, учитывая, что в таких домах остаются 30 тысяч человек.
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество

Объемы ввода жилья в Сургутском районе Югры стали рекордными

08:50 14.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 дек - РИА Новости. Застройщики, работающие в Сургутском районе ХМАО, по итогам 2020 года ввели в эксплуатацию рекордные по меркам муниципалитета 70 тысяч квадратных метров жилья, сообщил РИА Новости глава района Андрей Трубецкой.
"Сложный год был. Кто-то из подрядчиков искал дополнительные стимулы, чтобы увеличить объемы работ, а кто-то, наоборот, искал не возможность работать, а оправдания. Но этот год точно будет абсолютно рекордным в истории Сургутского района - ввели 70 тысяч квадратных метров жилья, такого за 95 лет существования района не было", - сказал Трубецкой.
Он отметил, что на выкуп нового жилья для переселения из аварийных домов Сургутский район при поддержке окружных властей в этом году также направил рекордный объем средств.
"По выкупу жилья стоит отдельно поблагодарить губернатора, правительство округа - они увидели проблему, помогли. Выходим на 1,8 миллиарда рублей, которые направлены по итогам года на выкуп и переселение из аварийного жилья", - уточнил глава Сургутского района.
Руководитель муниципалитета ранее на своей странице в Facebook отметил, что в 2020 году администрация района планирует переселить из аварийных домов более 600 семей. Трубецкой подчеркивал, что вопрос расселения - приоритетный для властей Сургутского района, учитывая, что в таких домах остаются 30 тысяч человек.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районОбщество
 
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