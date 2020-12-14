https://ria.ru/20201214/yugra-1589056993.html

Объемы ввода жилья в Сургутском районе Югры стали рекордными

Объемы ввода жилья в Сургутском районе Югры стали рекордными

Застройщики, работающие в Сургутском районе ХМАО, по итогам 2020 года ввели в эксплуатацию рекордные по меркам муниципалитета 70 тысяч квадратных метров жилья,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T08:50

2020-12-14T08:50

2020-12-14T08:50

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152452/28/1524522856_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_075247546a5ab496fc64cd1e76ed9235.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 дек - РИА Новости. Застройщики, работающие в Сургутском районе ХМАО, по итогам 2020 года ввели в эксплуатацию рекордные по меркам муниципалитета 70 тысяч квадратных метров жилья, сообщил РИА Новости глава района Андрей Трубецкой."Сложный год был. Кто-то из подрядчиков искал дополнительные стимулы, чтобы увеличить объемы работ, а кто-то, наоборот, искал не возможность работать, а оправдания. Но этот год точно будет абсолютно рекордным в истории Сургутского района - ввели 70 тысяч квадратных метров жилья, такого за 95 лет существования района не было", - сказал Трубецкой.Он отметил, что на выкуп нового жилья для переселения из аварийных домов Сургутский район при поддержке окружных властей в этом году также направил рекордный объем средств."По выкупу жилья стоит отдельно поблагодарить губернатора, правительство округа - они увидели проблему, помогли. Выходим на 1,8 миллиарда рублей, которые направлены по итогам года на выкуп и переселение из аварийного жилья", - уточнил глава Сургутского района.Руководитель муниципалитета ранее на своей странице в Facebook отметил, что в 2020 году администрация района планирует переселить из аварийных домов более 600 семей. Трубецкой подчеркивал, что вопрос расселения - приоритетный для властей Сургутского района, учитывая, что в таких домах остаются 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20201214/yugra-1589056012.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество