https://ria.ru/20201214/yakutyane-1589144833.html
Более 40 больных туберкулезом якутян выздоровели от COVID-19
Более 40 больных туберкулезом якутян выздоровели от COVID-19
Более 40 якутян выздоровели от коронавируса, болея одновременно туберкулезом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:53
2020-12-14T15:53
2020-12-14T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Более 40 якутян выздоровели от коронавируса, болея одновременно туберкулезом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Отмечается, что с начала пандемии в регионе открыли провизорное отделение и инфекционный блок, куда попадали больные туберкулезом с подозрением на коронавирус.За десять месяцев в инфекционное отделение в городе Якутске поступило более 200 человек. Выздоровевшие от коронавируса пациенты переведены в профильные отделения фтизиатрии.По данным оперштаба, за последние сутки в республике зарегистрировано 202 новых случая COVID-19, из них в городе Якутске – 90 случаев. Вспышки коронавируса зафиксированы в социальных учреждениях в Алданском и Мегино-Кангаласском районах. Власти республики взяли ситуацию на контроль.В пятницу в Якутию поступила вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 300 доз. Первые 42 дозы препарата "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") республика получила в середине сентября. Десятого декабря вакцину начали получать медработники.Ранее сообщалось, что следом за медиками прививку одними из первых смогут получить социальные работники, работники образования и другие.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/kovid-1589083671.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, якутск, общество
ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Более 40 якутян выздоровели от коронавируса, болея одновременно туберкулезом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Отмечается, что с начала пандемии в регионе открыли провизорное отделение и инфекционный блок, куда попадали больные туберкулезом с подозрением на коронавирус.
"С начала пандемии 45 человек заразились туберкулезом и коронавирусом одновременно. Как заявила заместитель директора по организационной и научной работе научно-практического центра "Фтизиатрия" Мария Винокурова, один из заболевших умер, остальные победили COVID-19", - рассказали в пресс-службе.
За десять месяцев в инфекционное отделение в городе Якутске
поступило более 200 человек. Выздоровевшие от коронавируса пациенты переведены в профильные отделения фтизиатрии.
По данным оперштаба, за последние сутки в республике зарегистрировано 202 новых случая COVID-19, из них в городе Якутске – 90 случаев. Вспышки коронавируса зафиксированы в социальных учреждениях в Алданском и Мегино-Кангаласском районах. Власти республики взяли ситуацию на контроль.
В пятницу в Якутию поступила вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 300 доз. Первые 42 дозы препарата "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") республика получила в середине сентября. Десятого декабря вакцину начали получать медработники.
Ранее сообщалось, что следом за медиками прививку одними из первых смогут получить социальные работники, работники образования и другие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф