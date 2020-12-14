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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/yakutyane-1589144833.html
Более 40 больных туберкулезом якутян выздоровели от COVID-19
Более 40 больных туберкулезом якутян выздоровели от COVID-19
Более 40 якутян выздоровели от коронавируса, болея одновременно туберкулезом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:53
2020-12-14T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
якутск
общество
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ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Более 40 якутян выздоровели от коронавируса, болея одновременно туберкулезом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Отмечается, что с начала пандемии в регионе открыли провизорное отделение и инфекционный блок, куда попадали больные туберкулезом с подозрением на коронавирус.За десять месяцев в инфекционное отделение в городе Якутске поступило более 200 человек. Выздоровевшие от коронавируса пациенты переведены в профильные отделения фтизиатрии.По данным оперштаба, за последние сутки в республике зарегистрировано 202 новых случая COVID-19, из них в городе Якутске – 90 случаев. Вспышки коронавируса зафиксированы в социальных учреждениях в Алданском и Мегино-Кангаласском районах. Власти республики взяли ситуацию на контроль.В пятницу в Якутию поступила вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 300 доз. Первые 42 дозы препарата "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") республика получила в середине сентября. Десятого декабря вакцину начали получать медработники.Ранее сообщалось, что следом за медиками прививку одними из первых смогут получить социальные работники, работники образования и другие.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, якутск, общество

Более 40 больных туберкулезом якутян выздоровели от COVID-19

15:53 14.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Более 40 якутян выздоровели от коронавируса, болея одновременно туберкулезом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Отмечается, что с начала пандемии в регионе открыли провизорное отделение и инфекционный блок, куда попадали больные туберкулезом с подозрением на коронавирус.
"С начала пандемии 45 человек заразились туберкулезом и коронавирусом одновременно. Как заявила заместитель директора по организационной и научной работе научно-практического центра "Фтизиатрия" Мария Винокурова, один из заболевших умер, остальные победили COVID-19", - рассказали в пресс-службе.
За десять месяцев в инфекционное отделение в городе Якутске поступило более 200 человек. Выздоровевшие от коронавируса пациенты переведены в профильные отделения фтизиатрии.
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По данным оперштаба, за последние сутки в республике зарегистрировано 202 новых случая COVID-19, из них в городе Якутске – 90 случаев. Вспышки коронавируса зафиксированы в социальных учреждениях в Алданском и Мегино-Кангаласском районах. Власти республики взяли ситуацию на контроль.
В пятницу в Якутию поступила вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 300 доз. Первые 42 дозы препарата "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") республика получила в середине сентября. Десятого декабря вакцину начали получать медработники.
Ранее сообщалось, что следом за медиками прививку одними из первых смогут получить социальные работники, работники образования и другие.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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