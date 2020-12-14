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Начальника колонии в КБР заподозрили в получении взятки от осужденного
Начальника колонии в КБР заподозрили в получении взятки от осужденного
Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии, которого подозревают в получении взятки от... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:40
2020-12-14T12:40
следственный комитет россии (ск рф)
каменка
чегемский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 14 дек – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии, которого подозревают в получении взятки от осужденного, сообщает СУ СК РФ по региону.По версии следствия, в феврале 2020 года начальник исправительной колонии строгого режима в селении Каменка в Чегемском районе поставил на ремонт в цех исправительного учреждения принадлежащий ему автомобиль. Как считают следователи, один из осужденных за свой счет предложил начальнику приобрести запчасти к его автомобилю, намереваясь при этом пронести в них на территорию колонии запрещенные предметы.Отмечается, что с марта по июль 2020 года он получил от осужденного детали для своего автомобиля на общую сумму более 20 тысяч рублей, а также 28 тысяч рублей, которые были переведены на его банковский счет.Уточняется, что в июле 2020 года во время досмотра переданного осужденному усилителя бампера для автомобиля начальника исправительного учреждения были обнаружены и изъяты 18 мобильных телефонов и комплектующие к ним.В отношении начальника колонии возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" УК РФ, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201211/yalta-1588781886.html
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следственный комитет россии (ск рф), каменка, чегемский район, происшествия

Начальника колонии в КБР заподозрили в получении взятки от осужденного

12:40 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 14 дек – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии, которого подозревают в получении взятки от осужденного, сообщает СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в феврале 2020 года начальник исправительной колонии строгого режима в селении Каменка в Чегемском районе поставил на ремонт в цех исправительного учреждения принадлежащий ему автомобиль. Как считают следователи, один из осужденных за свой счет предложил начальнику приобрести запчасти к его автомобилю, намереваясь при этом пронести в них на территорию колонии запрещенные предметы.
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"Начальник колонии, осознавая, что предложение осужденного носит незаконный характер, и эти запчасти ему передаются в качестве взятки, принял предложение и взамен оказывал осужденному услуги в виде общего покровительства и лояльного отношения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с марта по июль 2020 года он получил от осужденного детали для своего автомобиля на общую сумму более 20 тысяч рублей, а также 28 тысяч рублей, которые были переведены на его банковский счет.
Уточняется, что в июле 2020 года во время досмотра переданного осужденному усилителя бампера для автомобиля начальника исправительного учреждения были обнаружены и изъяты 18 мобильных телефонов и комплектующие к ним.
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"Начальник колонии, продолжая действия по покровительству осужденному, не принял мер к привлечению его к ответственности, а изъятые устройства мобильной связи и составленные по факту их обнаружения документы уничтожил", - подчеркивает следствие.
В отношении начальника колонии возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" УК РФ, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.
 
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