https://ria.ru/20201214/vzyatka-1589095562.html

Начальника колонии в КБР заподозрили в получении взятки от осужденного

Начальника колонии в КБР заподозрили в получении взятки от осужденного

Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии, которого подозревают в получении взятки от... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:40

2020-12-14T12:40

2020-12-14T12:40

следственный комитет россии (ск рф)

каменка

чегемский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 14 дек – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии, которого подозревают в получении взятки от осужденного, сообщает СУ СК РФ по региону.По версии следствия, в феврале 2020 года начальник исправительной колонии строгого режима в селении Каменка в Чегемском районе поставил на ремонт в цех исправительного учреждения принадлежащий ему автомобиль. Как считают следователи, один из осужденных за свой счет предложил начальнику приобрести запчасти к его автомобилю, намереваясь при этом пронести в них на территорию колонии запрещенные предметы.Отмечается, что с марта по июль 2020 года он получил от осужденного детали для своего автомобиля на общую сумму более 20 тысяч рублей, а также 28 тысяч рублей, которые были переведены на его банковский счет.Уточняется, что в июле 2020 года во время досмотра переданного осужденному усилителя бампера для автомобиля начальника исправительного учреждения были обнаружены и изъяты 18 мобильных телефонов и комплектующие к ним.В отношении начальника колонии возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" УК РФ, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201211/yalta-1588781886.html

https://ria.ru/20201211/vzyatka-1588712821.html

каменка

чегемский район

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следственный комитет россии (ск рф), каменка, чегемский район, происшествия