Волшебство близко: столицу украсили к Новогодним праздникам

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Целый год городские новогодние украшения осматривали и чинили, чтобы они вновь могли порадовать жителей. Прямо сейчас на улицах Москвы царит незабываемая атмосфера праздника и волшебства.