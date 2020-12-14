https://ria.ru/20201214/volshebstvo-blizko-stolitsu-ukrasili-k-novogodnim-prazdnikam-1589216007.html
Волшебство близко: столицу украсили к Новогодним праздникам
Волшебство близко: столицу украсили к Новогодним праздникам
Целый год городские новогодние украшения осматривали и чинили, чтобы они вновь могли порадовать жителей. Прямо сейчас на улицах Москвы царит незабываемая атмосфера праздника и волшебства.
2020-12-14T20:25
2020-12-14T20:25
2020-12-14T20:25
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Волшебство близко: столицу украсили к Новогодним праздникам
Целый год городские новогодние украшения осматривали и чинили, чтобы они вновь могли порадовать жителей. Прямо сейчас на улицах Москвы царит незабываемая атмосфера праздника и волшебства.
2020-12-14T20:25
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Волшебство близко: столицу украсили к Новогодним праздникам
Целый год городские новогодние украшения осматривали и чинили, чтобы они вновь могли порадовать жителей. Прямо сейчас на улицах Москвы царит незабываемая атмосфера праздника и волшебства.
2020-12-14T20:25
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Волшебство близко: столицу украсили к Новогодним праздникам
Целый год городские новогодние украшения осматривали и чинили, чтобы они вновь могли порадовать жителей. Прямо сейчас на улицах Москвы царит незабываемая атмосфера праздника и волшебства.