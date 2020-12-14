https://ria.ru/20201214/volontery-1589193754.html
Руденя: тверские волонтеры за пандемию выполнили свыше 50 тысяч заявок
Руденя: тверские волонтеры за пандемию выполнили свыше 50 тысяч заявок
Волонтеры Тверской области в период пандемии коронавируса выполнили свыше 50 тысяч заявок от жителей региона. Сформированы бесплатные продуктовые наборы,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:31
2020-12-14T18:31
2020-12-14T18:31
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. Волонтеры Тверской области в период пандемии коронавируса выполнили свыше 50 тысяч заявок от жителей региона. Сформированы бесплатные продуктовые наборы, которые через волонтёров получили более 54 тысяч ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, сообщил губернатор области Игорь Руденя.Глава региона в понедельник принял участие в работе первого социального онлайн-форума Всероссийской политической партии "Единая Россия". По данным пресс-службы правительства Тверской области, в апреле-мае этого года добровольцы раздали жителям региона более миллиона бесплатных многоразовых масок, приобретенных правительством Тверской области. А в преддверии 75-летия Победы волонтеры доставили подарочные наборы участникам Великой Отечественной войны.Волонтеры-медики работают в учреждениях здравоохранения, оказывая помощь больным с коронавирусной инфекцией. Всего трудится 1040 ординаторов и студентов старших курсов Тверского государственного медуниверситета, колледжей. Из них 338 человек – в инфекционных госпиталях.Глава региона выразил благодарность волонтерам, предпринимателям, общественным организациям - всем, кто поддерживал и поддерживает врачей, всех жителей Тверской области в это непростое время.Всего, по данным единой информационной системы "Добровольцы России", в Тверской области зарегистрированы и активно участвуют в волонтерских проектах более 14 600 жителей. В этом году их число выросло более чем на 4 тысячи человек.
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости
. Волонтеры Тверской области в период пандемии коронавируса выполнили свыше 50 тысяч заявок от жителей региона. Сформированы бесплатные продуктовые наборы, которые через волонтёров получили более 54 тысяч ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, сообщил губернатор области Игорь Руденя
.
Глава региона в понедельник принял участие в работе первого социального онлайн-форума Всероссийской политической партии "Единая Россия".
По данным пресс-службы правительства Тверской области, в апреле-мае этого года добровольцы раздали жителям региона более миллиона бесплатных многоразовых масок, приобретенных правительством Тверской области. А в преддверии 75-летия Победы волонтеры доставили подарочные наборы участникам Великой Отечественной войны.
Волонтеры-медики работают в учреждениях здравоохранения, оказывая помощь больным с коронавирусной инфекцией. Всего трудится 1040 ординаторов и студентов старших курсов Тверского государственного медуниверситета, колледжей. Из них 338 человек – в инфекционных госпиталях.
Глава региона выразил благодарность волонтерам, предпринимателям, общественным организациям - всем, кто поддерживал и поддерживает врачей, всех жителей Тверской области в это непростое время.
"Уверен, что наши проекты являются лучшим примером для будущих волонтеров", - отметил губернатор.
Всего, по данным единой информационной системы "Добровольцы России", в Тверской области зарегистрированы и активно участвуют в волонтерских проектах более 14 600 жителей. В этом году их число выросло более чем на 4 тысячи человек.