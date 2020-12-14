https://ria.ru/20201214/voda-1589187699.html

Китай расширяет проект переброски рек с юга на север

Китай расширяет проект переброски рек с юга на север

Китай расширяет грандиозный проект по переброске рек с богатого водными ресурсами юга на засушливый север страны. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:17

2020-12-14T18:17

2020-12-14T18:17

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай расширяет грандиозный проект по переброске рек с богатого водными ресурсами юга на засушливый север страны.К концу года будут завершены работы по продлению восточного маршрута – это позволит ежегодно перекачивать дополнительные 490 миллионов кубометров воды в столичный субрегион Пекин-Тяньцзинь-провинция Хэбэй, сообщило министерство водных ресурсов КНР.Кроме того, к концу года ожидается завершение технико-экономического обоснования западного маршрута переброски рек, который свяжет верховья реки Янцзы в провинции Сычуань на юго-западе с притоками Хуанхэ в засушливой провинции Ганьсу на северо-западе КНР.Напомним, что проект по переброске вод с богатого водными ресурсами юга на засушливый север КНР был предложен еще в 1952 году. Власти одобрили его лишь 50 лет спустя: Госсовет дал отмашку в 2002 году. На осуществление проекта выделено 500 миллиардов юаней. Строительство соответствующей инфраструктуры планируется завершить к 2050 году. Восточный маршрут сдан в эксплуатацию в 2013 году. 12 декабря 2014 года введен в эксплуатацию центральный маршрут, который обеспечивает водой Пекин. За прошедшие шесть лет по нему перекачано 39,4 миллиарда кубометров "живительной влаги", которые напоили не только Пекин, но и окружающую его провинцию Хэбэй. В общей сложности, благодаря этому проекту от дефицита воды удалось избавить 120 миллионов человек. Более 70% потребляемой в столице Китая воды поступают именно по каналам этого проекта из реки Янцзы. Далеко не вся вода из Янцзы идет на предприятия и в дома – четверть от ее объема используется для восстановления подземных водоносных пластов.

https://ria.ru/20201214/turizm-1589185520.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай