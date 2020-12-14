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В Висконсине отказали Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
В Висконсине отказали Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
Верховный суд Висконсина отказал президенту США Дональду Трампу в пересмотре итогов выборов в штате, говорится в решении суда. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:39
2020-12-14T20:39
2020-12-14T20:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Верховный суд Висконсина отказал президенту США Дональду Трампу в пересмотре итогов выборов в штате, говорится в решении суда.Иск Трампа "явным образом лишен оснований", говорится в решении на сайте суда.Трамп, вице-президент Майк Пенс и предвыборный штаб Трампа требовали не засчитывать примерно 220 тысяч голосов в двух округах штата, ссылаясь на предполагаемые нарушения. Суд эту аргументацию отверг.Отрыв демократа Джо Байдена от Дональда Трампа в Висконсине составил около 20 тысяч голосов, в результате Байден должен получить все 10 голосов выборщиков от штата. Голосование выборщиков должно пройти в Висконсине в ближайший час.
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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире