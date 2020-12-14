https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589157433.html

Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России

Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что в 2021 году удастся привить от коронавируса большую часть населения России и тем самым снизить масштабы РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:33

2020-12-14T16:33

2020-12-14T16:53

денис логунов

нии им. гамалеи

российский фонд прямых инвестиций

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что в 2021 году удастся привить от коронавируса большую часть населения России и тем самым снизить масштабы пандемии.В свою очередь, заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов отметил, что вакцина "Спутник V" подтвердила свою высокую эффективность, о которой свидетельствовали все данные первоначальных этапов исследования..Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество