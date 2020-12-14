Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33 14.12.2020 (обновлено: 16:53 14.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что в 2021 году удастся привить от коронавируса большую часть населения России и тем самым снизить масштабы пандемии.
"Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения нашей страны",- сказал Гинцбург, слова которого приводятся в релизе РФПИ.
В свою очередь, заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов отметил, что вакцина "Спутник V" подтвердила свою высокую эффективность, о которой свидетельствовали все данные первоначальных этапов исследования..
"Важно, что на каждом из этапов расчетный показатель эффективности вакцины превышал 90%. Мы обязательно поделимся достигнутыми результатами с научным сообществом и будем рады обсудить их со всеми заинтересованными коллегами. Наблюдения за участниками исследования продолжатся",- добавил Логунов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.