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Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что в 2021 году удастся привить от коронавируса большую часть населения России и тем самым снизить масштабы РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:33
2020-12-14T16:53
денис логунов
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что в 2021 году удастся привить от коронавируса большую часть населения России и тем самым снизить масштабы пандемии.В свою очередь, заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов отметил, что вакцина "Спутник V" подтвердила свою высокую эффективность, о которой свидетельствовали все данные первоначальных этапов исследования..Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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денис логунов, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество

Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России

16:33 14.12.2020 (обновлено: 16:53 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра демонстрирует ампулы с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что в 2021 году удастся привить от коронавируса большую часть населения России и тем самым снизить масштабы пандемии.

"Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения нашей страны",- сказал Гинцбург, слова которого приводятся в релизе РФПИ.

Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
В свою очередь, заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов отметил, что вакцина "Спутник V" подтвердила свою высокую эффективность, о которой свидетельствовали все данные первоначальных этапов исследования..

"Важно, что на каждом из этапов расчетный показатель эффективности вакцины превышал 90%. Мы обязательно поделимся достигнутыми результатами с научным сообществом и будем рады обсудить их со всеми заинтересованными коллегами. Наблюдения за участниками исследования продолжатся",- добавил Логунов.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаДенис ЛогуновНИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - Общество
 
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