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В Вологодской области началась массовая вакцинации от COVID-19
В Вологодской области началась массовая вакцинации от COVID-19
Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вологодской области, в регион поступило более тысячи доз вакцины, сообщил глава области Олег Кувшинников на... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:10
2020-12-14T15:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вологодская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вологодской области, в регион поступило более тысячи доз вакцины, сообщил глава области Олег Кувшинников на оперативном совещании.Он отметил, что вакцинация начнется с представителей групп риска: медицинских работников многопрофильных госпиталей, скорой помощи, жителей старшего возраста. В регионе закончена подготовка медицинских учреждений к массовой вакцинации, закуплено холодильное оборудование для транспортировки в Вологду и Череповец.Как сообщила замгубернатора Лариса Каманина, в ближайшее время планируется привить две тысячи человек. Партия вакцины 400 доз уже направлена в медицинские организации области.Первые прививочные пункты уже развернуты в Вологде и Череповце, в регионе также появятся 11 дополнительных прививочных пунктов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вологодская область, общество

В Вологодской области началась массовая вакцинации от COVID-19

15:10 14.12.2020 (обновлено: 15:28 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вологодской области, в регион поступило более тысячи доз вакцины, сообщил глава области Олег Кувшинников на оперативном совещании.
"В Вологодской области начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На сегодня поступило более 1 тысячи доз вакцины. Задача, которую ставит министерство здравоохранения РФ, – это провести вакцинацию не менее 30% населения Вологодской области", - сказал Кувшинников.
Он отметил, что вакцинация начнется с представителей групп риска: медицинских работников многопрофильных госпиталей, скорой помощи, жителей старшего возраста. В регионе закончена подготовка медицинских учреждений к массовой вакцинации, закуплено холодильное оборудование для транспортировки в Вологду и Череповец.
Как сообщила замгубернатора Лариса Каманина, в ближайшее время планируется привить две тысячи человек. Партия вакцины 400 доз уже направлена в медицинские организации области.
Первые прививочные пункты уже развернуты в Вологде и Череповце, в регионе также появятся 11 дополнительных прививочных пунктов.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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