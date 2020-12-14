В Вологодской области началась массовая вакцинации от COVID-19
15:10 14.12.2020 (обновлено: 15:28 14.12.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вологодской области, в регион поступило более тысячи доз вакцины, сообщил глава области Олег Кувшинников на оперативном совещании.
"В Вологодской области начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На сегодня поступило более 1 тысячи доз вакцины. Задача, которую ставит министерство здравоохранения РФ, – это провести вакцинацию не менее 30% населения Вологодской области", - сказал Кувшинников.
Он отметил, что вакцинация начнется с представителей групп риска: медицинских работников многопрофильных госпиталей, скорой помощи, жителей старшего возраста. В регионе закончена подготовка медицинских учреждений к массовой вакцинации, закуплено холодильное оборудование для транспортировки в Вологду и Череповец.
Как сообщила замгубернатора Лариса Каманина, в ближайшее время планируется привить две тысячи человек. Партия вакцины 400 доз уже направлена в медицинские организации области.
Первые прививочные пункты уже развернуты в Вологде и Череповце, в регионе также появятся 11 дополнительных прививочных пунктов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф