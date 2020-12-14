https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589134832.html

В Вологодской области началась массовая вакцинации от COVID-19

В Вологодской области началась массовая вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вологодской области, в регион поступило более тысячи доз вакцины, сообщил глава области Олег Кувшинников на... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:10

2020-12-14T15:10

2020-12-14T15:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вологодская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Вологодской области, в регион поступило более тысячи доз вакцины, сообщил глава области Олег Кувшинников на оперативном совещании.Он отметил, что вакцинация начнется с представителей групп риска: медицинских работников многопрофильных госпиталей, скорой помощи, жителей старшего возраста. В регионе закончена подготовка медицинских учреждений к массовой вакцинации, закуплено холодильное оборудование для транспортировки в Вологду и Череповец.Как сообщила замгубернатора Лариса Каманина, в ближайшее время планируется привить две тысячи человек. Партия вакцины 400 доз уже направлена в медицинские организации области.Первые прививочные пункты уже развернуты в Вологде и Череповце, в регионе также появятся 11 дополнительных прививочных пунктов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вологодская область, общество