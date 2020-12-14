https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589090243.html
В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса
В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса
Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открывается в Подмосковье с понедельника, 14 декабря, всего в регионе развёрнуто 92 пункта вакцинации от... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:18
2020-12-14T12:18
2020-12-14T12:35
светлана стригункова
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открывается в Подмосковье с понедельника, 14 декабря, всего в регионе развёрнуто 92 пункта вакцинации от инфекции, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."С понедельника, с сегодняшнего дня, будет открыто электронное расписание в кабинеты вакцинации для желающих жителей прийти и пройти вакцинацию от COVID-19", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".Министр отметила, что на сегодняшний день в регионе развёрнуто 92 пункта вакцинации от коронавируса. "К нам поступило до прошлой субботы 7044 (доз – ред.) вакцины, они все использованы на текущий момент", - добавила Стригункова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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