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В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса
В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса
Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открывается в Подмосковье с понедельника, 14 декабря, всего в регионе развёрнуто 92 пункта вакцинации от... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:18
2020-12-14T12:35
светлана стригункова
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открывается в Подмосковье с понедельника, 14 декабря, всего в регионе развёрнуто 92 пункта вакцинации от инфекции, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."С понедельника, с сегодняшнего дня, будет открыто электронное расписание в кабинеты вакцинации для желающих жителей прийти и пройти вакцинацию от COVID-19", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".Министр отметила, что на сегодняшний день в регионе развёрнуто 92 пункта вакцинации от коронавируса. "К нам поступило до прошлой субботы 7044 (доз – ред.) вакцины, они все использованы на текущий момент", - добавила Стригункова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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светлана стригункова , здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса

12:18 14.12.2020 (обновлено: 12:35 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открывается в Подмосковье с понедельника, 14 декабря, всего в регионе развёрнуто 92 пункта вакцинации от инфекции, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"С понедельника, с сегодняшнего дня, будет открыто электронное расписание в кабинеты вакцинации для желающих жителей прийти и пройти вакцинацию от COVID-19", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".
Министр отметила, что на сегодняшний день в регионе развёрнуто 92 пункта вакцинации от коронавируса. "К нам поступило до прошлой субботы 7044 (доз – ред.) вакцины, они все использованы на текущий момент", - добавила Стригункова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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