https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589090243.html

В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса

В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открывается в Подмосковье с понедельника, 14 декабря, всего в регионе развёрнуто 92 пункта вакцинации от... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:18

2020-12-14T12:18

2020-12-14T12:35

светлана стригункова

здоровье - общество

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коронавирусы

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса открывается в Подмосковье с понедельника, 14 декабря, всего в регионе развёрнуто 92 пункта вакцинации от инфекции, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."С понедельника, с сегодняшнего дня, будет открыто электронное расписание в кабинеты вакцинации для желающих жителей прийти и пройти вакцинацию от COVID-19", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".Министр отметила, что на сегодняшний день в регионе развёрнуто 92 пункта вакцинации от коронавируса. "К нам поступило до прошлой субботы 7044 (доз – ред.) вакцины, они все использованы на текущий момент", - добавила Стригункова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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