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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589076607.html
Стало известно, сколько россиян готовы сделать прививку от COVID-19
Стало известно, сколько россиян готовы сделать прививку от COVID-19
Порядка 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время, при этом более половины граждан уверены, что вакцинация от COVID-19 сможет... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:09
2020-12-14T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
фонд "общественное мнение"
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время, при этом более половины граждан уверены, что вакцинация от COVID-19 сможет остановить пандемию, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).По данным исследования, предоставленного РИА Новости РФПИ, 42% опрошенных готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время. Более 56% респондентов уверены, что вакцинация от COVID-19 сможет остановить пандемию.Отмечается, что почти две трети россиян (63%) знают о первой зарегистрированной в мире российской вакцине "Спутник V", из них более 75% граждан следят за информацией о ее клинических испытаниях.Также более чем две трети опрошенных (68%) обращают внимание на страну-производителя вакцины от коронавируса, причем более чем для половины граждан (53%) этот фактор очень важен, среди них вакцину российского производства предпочли бы две трети граждан.Как указано в опросе, среди стран-производителей вакцин, вызывающих наибольшее доверие, Россия занимает первое место по общему числу упоминаний (66%), на втором месте Германия (23%), а на третьем - США (12%).Всероссийский телефонный опрос проводился среди 3000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, фонд "общественное мнение", общество

Стало известно, сколько россиян готовы сделать прививку от COVID-19

11:09 14.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске
Вакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время, при этом более половины граждан уверены, что вакцинация от COVID-19 сможет остановить пандемию, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
По данным исследования, предоставленного РИА Новости РФПИ, 42% опрошенных готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время. Более 56% респондентов уверены, что вакцинация от COVID-19 сможет остановить пандемию.
Отмечается, что почти две трети россиян (63%) знают о первой зарегистрированной в мире российской вакцине "Спутник V", из них более 75% граждан следят за информацией о ее клинических испытаниях.
Также более чем две трети опрошенных (68%) обращают внимание на страну-производителя вакцины от коронавируса, причем более чем для половины граждан (53%) этот фактор очень важен, среди них вакцину российского производства предпочли бы две трети граждан.
Как указано в опросе, среди стран-производителей вакцин, вызывающих наибольшее доверие, Россия занимает первое место по общему числу упоминаний (66%), на втором месте Германия (23%), а на третьем - США (12%).
Всероссийский телефонный опрос проводился среди 3000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоФонд "Общественное мнение"Общество
 
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