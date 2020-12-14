https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589076607.html

Стало известно, сколько россиян готовы сделать прививку от COVID-19

Стало известно, сколько россиян готовы сделать прививку от COVID-19

Порядка 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время, при этом более половины граждан уверены, что вакцинация от COVID-19 сможет... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:09

2020-12-14T11:09

2020-12-14T11:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

фонд "общественное мнение"

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время, при этом более половины граждан уверены, что вакцинация от COVID-19 сможет остановить пандемию, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).По данным исследования, предоставленного РИА Новости РФПИ, 42% опрошенных готовы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время. Более 56% респондентов уверены, что вакцинация от COVID-19 сможет остановить пандемию.Отмечается, что почти две трети россиян (63%) знают о первой зарегистрированной в мире российской вакцине "Спутник V", из них более 75% граждан следят за информацией о ее клинических испытаниях.Также более чем две трети опрошенных (68%) обращают внимание на страну-производителя вакцины от коронавируса, причем более чем для половины граждан (53%) этот фактор очень важен, среди них вакцину российского производства предпочли бы две трети граждан.Как указано в опросе, среди стран-производителей вакцин, вызывающих наибольшее доверие, Россия занимает первое место по общему числу упоминаний (66%), на втором месте Германия (23%), а на третьем - США (12%).Всероссийский телефонный опрос проводился среди 3000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, фонд "общественное мнение", общество