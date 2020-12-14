https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589053133.html

В Магадане соцработниов и педагогов начали прививать от COVID-19

В Магадане соцработниов и педагогов начали прививать от COVID-19

Медики начали вакцинацию от COVID-19 педагогов и социальных работников Магадана, в регион доставлено 200 доз вакцины "Спутник V", сообщает в понедельник... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T07:42

2020-12-14T07:42

2020-12-14T07:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

магадан

общество

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МАГАДАН, 14 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики начали вакцинацию от COVID-19 педагогов и социальных работников Магадана, в регион доставлено 200 доз вакцины "Спутник V", сообщает в понедельник правительство Колымы.Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 проходят медики Колымы, в первую очередь привили тех, кто работает непосредственно с заразившимися коронавирусом.Поясняется, что следующая партия вакцины "Спутник V" поступит в ближайшее время. Вскоре начнется вакцинация работников транспорта, ЖКХ, общепита, торговли, силовых структур, а также хронических больных, людей, имеющих онкозаболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

магадан

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, магадан, общество