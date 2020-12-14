В Магадане соцработниов и педагогов начали прививать от COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
МАГАДАН, 14 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики начали вакцинацию от COVID-19 педагогов и социальных работников Магадана, в регион доставлено 200 доз вакцины "Спутник V", сообщает в понедельник правительство Колымы.
Ранее сообщалось, что вакцинацию от COVID-19 проходят медики Колымы, в первую очередь привили тех, кто работает непосредственно с заразившимися коронавирусом.
"В настоящее время отработаны все предоставленные списки специалистов от работодателей. В первую очередь были привиты медицинские работники и работники социальной сферы. В городские округа Магаданской области также будет поступать вакцина по распределению. Все будут привиты, кто пожелает", - цитирует правительство региона заместителя министра здравоохранения и демографической политики Сергея Голубева.
Поясняется, что следующая партия вакцины "Спутник V" поступит в ближайшее время. Вскоре начнется вакцинация работников транспорта, ЖКХ, общепита, торговли, силовых структур, а также хронических больных, людей, имеющих онкозаболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.