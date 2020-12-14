https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589158292.html

Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья

Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья

Результаты исследования "Спутника V" показывают, что вакцина обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья, заявил директор центра Гамалеи РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:34

2020-12-14T16:34

2020-12-14T16:45

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Результаты исследования "Спутника V" показывают, что вакцина обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Результаты, которые вакцина "Спутник V" демонстрирует на протяжении фазы III клинических исследований, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья", - сказал Гинцбург, слова которого приводятся в релизе РФПИ.Он подчеркнул, что это особенно важно в свете начала крупномасштабной вакцинации населения от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589066911.html

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2020

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество