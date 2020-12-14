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Россия и ОАЭ обсуждают возможность лицензионного производства "Спутник V"
Россия и ОАЭ обсуждают возможность лицензионного производства "Спутник V"
Москва и Абу-Даби обсуждают возможность лицензионного производства российской вакцины от COVID "Спутник V" в ОАЭ, сообщил на пресс-конференции в Москве глава... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:57
2020-12-14T14:04
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва и Абу-Даби обсуждают возможность лицензионного производства российской вакцины от COVID "Спутник V" в ОАЭ, сообщил на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Эмиратах сейчас начинается третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V", обсуждается возможность лицензионного производства этой вакцины", - сказал он после переговоров с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Зейд аль-Нахайяном.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, оаэ, общество

Россия и ОАЭ обсуждают возможность лицензионного производства "Спутник V"

13:57 14.12.2020 (обновлено: 14:04 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва и Абу-Даби обсуждают возможность лицензионного производства российской вакцины от COVID "Спутник V" в ОАЭ, сообщил на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Эмиратах сейчас начинается третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V", обсуждается возможность лицензионного производства этой вакцины", - сказал он после переговоров с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Зейд аль-Нахайяном.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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