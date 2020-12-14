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Россия и ОАЭ обсуждают возможность лицензионного производства "Спутник V"

Россия и ОАЭ обсуждают возможность лицензионного производства "Спутник V"

Москва и Абу-Даби обсуждают возможность лицензионного производства российской вакцины от COVID "Спутник V" в ОАЭ, сообщил на пресс-конференции в Москве глава... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:57

2020-12-14T13:57

2020-12-14T14:04

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва и Абу-Даби обсуждают возможность лицензионного производства российской вакцины от COVID "Спутник V" в ОАЭ, сообщил на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Эмиратах сейчас начинается третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V", обсуждается возможность лицензионного производства этой вакцины", - сказал он после переговоров с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Зейд аль-Нахайяном.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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