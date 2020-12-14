https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589115308.html
Россия и ОАЭ обсуждают возможность лицензионного производства "Спутник V"
Россия и ОАЭ обсуждают возможность лицензионного производства "Спутник V"
Москва и Абу-Даби обсуждают возможность лицензионного производства российской вакцины от COVID "Спутник V" в ОАЭ, сообщил на пресс-конференции в Москве глава... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:57
2020-12-14T13:57
2020-12-14T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
оаэ
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_9ee9156bf37d2f0f008b4b173c689584.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва и Абу-Даби обсуждают возможность лицензионного производства российской вакцины от COVID "Спутник V" в ОАЭ, сообщил на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Эмиратах сейчас начинается третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V", обсуждается возможность лицензионного производства этой вакцины", - сказал он после переговоров с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Зейд аль-Нахайяном.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_fb9d98252cd4976e10c9824f9bb56fd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, оаэ, общество