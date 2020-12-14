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ДНР ведет переговоры с Россией по поставкам вакцины "Спутник V"
ДНР ведет переговоры с Россией по поставкам вакцины "Спутник V"
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики ведут переговоры по поводу вакцины "Спутник V" с Минздравом России, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:30
2020-12-14T11:30
2020-12-14T11:30
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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денис пушилин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики ведут переговоры по поводу вакцины "Спутник V" с Минздравом России, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Конечно, мы на "Спутник V" рассчитываем, Минздрав наш прорабатывает эти вопросы с Минздравом Российской Федерации. То есть ждем", - сказал глава ДНР в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что вакцина уже готовится к поставкам. "Я очень рассчитываю, что до конца года (состоятся поставки)", - отметил Пушилин, уточнив, что вопросы объемов еще обсуждаются.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, здоровье - общество, в мире