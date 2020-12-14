https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589081545.html

ДНР ведет переговоры с Россией по поставкам вакцины "Спутник V"

ДНР ведет переговоры с Россией по поставкам вакцины "Спутник V"

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики ведут переговоры по поводу вакцины "Спутник V" с Минздравом России, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:30

2020-12-14T11:30

2020-12-14T11:30

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

здоровье - общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_9ee9156bf37d2f0f008b4b173c689584.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики ведут переговоры по поводу вакцины "Спутник V" с Минздравом России, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Конечно, мы на "Спутник V" рассчитываем, Минздрав наш прорабатывает эти вопросы с Минздравом Российской Федерации. То есть ждем", - сказал глава ДНР в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что вакцина уже готовится к поставкам. "Я очень рассчитываю, что до конца года (состоятся поставки)", - отметил Пушилин, уточнив, что вопросы объемов еще обсуждаются.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, здоровье - общество, в мире